Мать школьницы: Если бы Коля заканчивал школу во время эпидемии, Минобразования позаботилось бы о выпускниках 19.05.2020, 9:50

1,628

Архивное фото tut.by

Белоруска обратилась к министру Карпенко и получила странный ответ.

Журналистка «Салідарнасці» Татьяна Гусева получила ответ Министерства образования на свое обращение о безопасности учеников во время эпидемии коронавируса.

О подробностях она пишет на сайте издания:

- После публикации интервью чиновников Минобразования, в которых содержалась противоречивая информация об аттестации школьников, которые по заявлению родителей не посещают учреждения образования, я как мама выпускницы обратилась к министру Игорю Карпенко.

Всех учащихся мы оценим. Тем более что это четвертая четверть. Конечно, чуть сложнее для выпускников, потому что им необходимо подготовиться к вступительной кампании. В любом случае все решения будут приняты в пользу школьников и учителей.

В обращении, отправленном 1 мая, я объяснила министру, что у меня нет запасных детей, поэтому в ситуации, когда количество больных коронавирусом в стране растет на 800-900 человек в сутки, моя дочь остается дома.

«Аттестация за три четверти, по сути, лишает школьников возможности исправить оценки. Предложенная министерством схема вынуждает отправить в школу родителей выпускников, для которых важен высокий балл аттестата.

Вы ставите нас перед выбором: здоровье ребенка или оценки. Это выглядит как наказание для непослушных родителей. И для учителей, которые отрабатывают две смены — в школе и дома, рассылая задания учащимся, которые не посещают школы.

Неужели сложная эпидемиологическая ситуация не является основанием для того, чтобы решить вопрос с аттестацией учащихся в их пользу? Проблема решается просто: дайте возможность учителям оценивать работы школьников дистанционно и выставлять оценки в журнал. Сохраните здоровье детям и учителям!», — писала я.

18 мая мне пришел ответ, из которого можно сделать вывод, что пандемия коронавируса ничего не изменила в аттестации школьников. Министерство не взяло на себя ответственность принять решения в пользу учеников.

Согласно ответу за подписью заместителя министра Александра Кадлубая, в учреждениях общего среднего образования дистанционное обучение нормативными правовыми актами не предусмотрено.

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям с учетом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец учебного года.

И вишенка на торте: «В настоящее время изменение порядка и сроков проведения выпускных экзаменов не планируется».

В письме нет ни слова о том, как будут рассаживать детей на экзаменах, чтобы избежать массового скопления. По словам замминистра Кадлубая, при проведении выпускных экзаменов в учреждениях общего среднего образования будут приняты меры по соблюдению санитарных норм и правил, утвержденных Минздравом.

Открываем постановление Минздрава. В списке санитарно-эпидемических мероприятий в учреждениях образования в частности прописано ограничение проведения спортивных, культурно-массовых и зрелищных мероприятий. То есть в музей и на выставку с детьми нельзя, а собрать целый класс на экзамене — можно.

По всей видимости, защищать наших детей от коронавируса будут с помощью влажной уборки помещений и масок, которые обязали надеть учителей.

Кроме того, Минобразования поручило управлениям образования облисполкомов проводить дополнительные противоэпидемические мероприятия для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Вероятно, это какие-то секретные мероприятия, о которых нельзя говорить за две недели до начала экзаменов.

Но вот удивительно: в соседней Литве перенесли экзамены на вторую половину июня, и уже сейчас известны рекомендации Минздрава: минимальное расстояние в два метра между выпускниками и экзаменаторами, минимум десять квадратных метров на каждого человека, не более девяти человек в одном экзаменационном зале одновременно и обязательны маски для всех.

Подытожу. По сути, четвертой четверти не было для учащихся, которые не посещали школу в связи с пандемией. В первые две недели дочь получала задания от учителей и отправляла их на почту или в мессенджеры, но после очередного интервью чиновника Минобра выпускникам предложили: «Хотите оценки в журнал? Приходите в школу на индивидуальные консультации!»

График индивидуальных консультации на сайте школы впечатляет: вот, например, учитель химии принимает 7-11 классы по четвергам в 13.10. Как думаете, поместятся все желающие в одном кабинете? Или в целях профилактики коронавируса детей поставят в очередь с дистанцией полтора метра?

Дорогое министерство, ты лишило возможности исправить оценки мою дочь и других выпускников. Вместо того, чтобы решить проблему, которая касалась сотен тысяч учащихся, вы просто сделали вид, что ее нет.

Последняя четверть этого учебного года войдет в историю как иллюстрация: в нашей стране министерство образования мало что решает. Это понимают и учителя, которые устали читать ваши интервью с противоречивыми объяснениями, как аттестовывать, и повторять родителям: «Интервью чиновника Минобра — это не документ».

Выпускники и их родители помнят, как три года назад после признания Александра Лукашенко о том, что его младший сын Николай вместе с одноклассниками спят на первом уроке, в школы посыпались письма от управлений образования с требованием начинать занятия в 9 утра или дать серьезное обоснование, почему это невозможно. Система сработала мгновенно, когда затронуты были интересы сына президента.

Уверена, если бы Коля оканчивал школу в этом году, Минобразования позаботилось бы о выпускниках.

У меня остался, пожалуй, последний вопрос: что будет делать министр Игорь Карпенко, если после выпускных экзаменов в школах произойдет вспышка коронавируса и пневмоний среди выпускников и учителей? Ведь если для ребят это может поставить крест на поступлении в вуз, то для педагогов — цена может быть слишком высокой.