Всероссийский фальстарт 19.05.2020, 9:57

Иллюстрационное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как регионы РФ «рисуют» статистику коронавируса.

11 мая Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней и переходе к следующему этапу борьбы с пандемией — смягчению режима ограничений, введенных из-за коронавируса. 40 регионов начали ослаблять запреты в нарушение эпидемиологических рекомендаций, однако в течение недели часть из них вновь усилили режим самоизоляции. По мнению экспертов, неразбериха при выходе из карантина может быть связана с недостатками методики Роспотребнадзора и искажением статистики на местах. «Новая» разбиралась, как регионам рекомендуют снимать ограничения и почему решения местных властей так быстро меняются, пишет «Новая газета».

Губернаторы против карантина

За несколько дней до выступления президента Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для поэтапного снятия ограничений. Один из основных критериев — коэффициент воспроизводства вируса Rt, который показывает,сколько людей в среднем заражает один больной коронавирусом до изоляции.

Для перехода к первому этапу снятия ограничений значение Rt в регионе должно быть меньше единицы.

В рекомендациях указано, что для расчета Rt нужно взять число выявленных больных за последние четыре дня и разделить на число выявленных больных за предыдущие четыре дня. Если рассчитывать Rt по этой формуле, то, по данным на 18 мая, коэффициент распространения вируса ниже единицы был в 33 регионах — они могут постепенно снимать ограничения.

Ослаблять карантин в разной степени начали более 60 регионов, однако два из трех делают это в нарушение рекомендаций Роспотребнадзора.

Некоторые регионы, напротив, не торопятся ослаблять карантин, даже несмотря на то что коэффициент распространения вируса опустился ниже единицы, — формально критерий выполняется в 33 субъектах, однако этим правом воспользовалась лишь треть из них. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно заявлял, что снимать ограничения еще рано, а критерии Роспотребнадзора не выполняются, хотя Rt достиг нужного значения еще 11 мая. Мэр разрешил лишь открыть стройки и промышленные предприятия, тогда как первый этап снятия ограничений предусматривает прогулки и занятия спортом не более чем по двое, а также открытие небольших предприятий сферы услуг.

Можно только гадать, по какому принципу местные власти принимают решение о снятии ограничений, говорит профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич: «Есть начальник сервильный, который самые жесткие меры вводил, когда Путин сказал, а сейчас все освобождает. А есть более жесткие люди, как тот же Собянин, Кожемяка в Приморском крае, которые скажут «не, пока рано».

Помимо значения Rt для перехода к первому этапу снятия ограничений должны выполняться еще два критерия — в регионе должно быть свободно более 50% инфекционных коек, а на каждые 100 тысяч человек должно проводиться не менее 70 тестов на коронавирус в сутки. Однако оценить, в каких регионах выполняются эти критерии, невозможно из-за недостатка открытых данных. 18 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что к смягчению ограничений готовы 27 регионов России — там снизился коэффициент распространения вируса, а также есть нужное количество свободных коек.

В федеральном Роспотребнадзоре на запрос «Новой» ответили, что решение о снятии ограничений в любом случае должны принимать региональные власти, а федеральные методические рекомендации — это лишь инструмент для них.

Формула на каждый день

Для расчета Rt существуют разные модели. Как объяснил «Новой» доцент МГУ Михаил Тамм, по методике Роспотребнадзора сложно принять решение о снятии ограничений, потому что значение Rt будет существенно изменяться буквально каждый день:

«Главная претензия, которая существует к этой формуле, — числа будут очень сильно отличаться изо дня в день. У вас будет получаться сегодня 1,1, завтра 0,8, послезавтра 0,95. И не очень понятно, как в такой ситуации принять решение [о снятии ограничений].

«Невозможно же каждый день менять правила — то отпустили, то опять зажали».

Тем не менее в некоторых регионах так и происходит: 13 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что через неделю откроются торговые центры, непродовольственные магазины и уличные кафе с соблюдением санитарных норм. Спустя два дня глава местного Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил Куйвашеву письмо, в котором попросил оставить ограничения в силе: коэффициент распространения инфекции по-прежнему высокий. Не смогли принять окончательное решение и власти еще нескольких регионов: в Белгородской и Смоленской областях часть отмененных ограничений вернули обратно.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что у региональных властей нет четкого понимания действий — они пытаются угадать реакцию федерального центра, в то время как Роспотребнадзор настаивает на соблюдении эпидемиологических критериев. «Вроде бы из уст Путина прозвучали слова, усиливающие Роспотребнадзор, — и он пытается укрепить свой аппаратный вес, позиционируя себя главнее губернаторов. Но все-таки Роспотребнадзор — новый игрок на рынке командования региональными властями, часть из них воспринимает такие ограничения как самодурство, и можно спорить, кто из сторон прав», — говорит он.

Как Роспотребнадзор считает коэффициент Rt

Антонина Плоскирева, заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук:

— Для расчета коэффициента распространения инфекции применяется формула, по которой количество зарегистрированных больных в субъекте за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предыдущие 4 дня.

8 дней (4+4) выбраны не случайно: это половина инкубационного периода (который длится 14 дней) плюс 1 день. Подобная методика принята в странах Европы и позволяет более тонко отслеживать основные эпидемиологические процессы, а также быстро распознать ухудшение эпидемиологической обстановки.

С помощью этой формулы мы видим, увеличивается или уменьшается количество больных. Если за текущие 4 дня было зарегистрировано суммарно меньше больных, чем за предыдущие, то показатель будет меньше 1, что свидетельствует о замедлении распространения инфекции.

Каждый день менять решение о снятии ограничений в зависимости от значения Rt не имеет смысла: коэффициент будет отражать число людей, которые заразились около двух недель назад. Для более корректного результата в методику Роспотребнадзора нужно добавить какое-то правило сглаживания, считают эксперты. В текущем виде формула будет работать, если в регионе каждый день выявляют примерно одинаковое число заболевших, а это маловероятно.

Эпидемия рисования

Опрошенные «Новой» эксперты отмечают, что в России достаточно много регионов, которые выдают «нарисованные» данные — число заболевших в них каждый день практически не меняется.

Директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников объясняет, что вероятность этого крайне мала из-за особенностей тестирования и распространения вируса: «Наверное, самый известный пример — это Краснодарский край, который на протяжении 12 дней показывал прирост количества выявленных больных строго в диапазоне от 96 до 99 человек в день. Делается разное количество тестов, они с разной скоростью обрабатываются, тестируются разные группы людей, соответственно, доля больных должна быть каждый день разная — но в Краснодарском крае и в целом ряде других регионов законы статистики не работают».

Похожую стабильность показывает Курская область: в течение 12 дней в регионе выявляли от 65 до 69 заболевших в день. В Липецкой области число инфицированных держалось в интервале от 46 до 49 человек на протяжении 11 дней.

«Каждый отдельный пример таких цифр — где-то гладкий рост, где-то ровное плато, где-то гладкое снижение — можно было бы списать на случайность. Но когда мы видим, что в некоторых регионах количество выявленных берется с потолка и это остается безнаказанным, то неизбежно растут подозрения и относительно цифр из других регионов, включая даже Москву. В итоге — все меньше доверия к официальной статистике в целом по России и понимание, что эти официальные цифры все дальше и дальше от достоверного отображения реальной динамики эпидемии», — говорит Овчинников.

Михаил Тамм предполагает, что в последние дни все больше регионов стали показывать «нарисованные» данные, чтобы формула Роспотребнадзора работала: «Кажется, в последние дни эта эпидемия рисования распространяется на все большее число регионов. Возможно, это связано как раз с желанием получить гладкие кривые, чтобы формула Роспотребнадзора давала вменяемый результат».

Даже официальные данные показывают, что в момент объявления о смягчении карантина Россия находилась на пике эпидемии: 11 мая коронавирус был выявлен у 11 656 человек — это рекордное число подтвержденных случаев за день, страна вышла на третье место в мире по числу заболевших. После этого количество инфицированных начало снижаться.

Другие страны, как правило, начинают снимать ограничения, если прирост заболеваемости остается низким в течение одной-двух недель. Например, в Испании карантин начали смягчать после того, как коэффициент распространения вируса оставался ниже единицы в течение пяти дней. В Италии Rt держался ниже порогового значения почти две недели, прежде чем власти ослабили режим изоляции.

По расчетам «Новой», две трети регионов начали снимать ограничение в нарушение рекомендаций Роспотребнадзора,

а те субъекты, которые формально могут ослаблять карантин, пока осторожничают. Причиной преждевременного снятия ограничений в России скорее всего стала неблагоприятная экономическая ситуация.

Наталья Зубаревич отмечает, что местным властям приходится принимать решение в условиях растущего дефицита бюджетов: «Губернаторы выбирают открыть экономику, потому что у них будет сильно расти дефицит бюджета, а федеральная власть пока ничего внятного о поддержке региональных бюджетов не сказала, никаких мер на перспективу не заявлено. И губернатор встает враскоряку: он понимает, что у него доходная база сокращается, а расходы он сократить не может».

По ее словам, расходы субъектов Федерации выросли в связи с пандемией более чем на 10%, а покрывать их нечем: «Поэтому большинство решений обусловлены даже не словом «экономика», не словом «люди», а словом «бюджет».

Это просто рациональная попытка избежать провала, потому что нет надежд и гарантий, что тебе помогут на федеральном уровне».