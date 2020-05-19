Коронавирус свирепствует в Брестской области: данные по районным больницам впечатляют 1 19.05.2020, 10:15

2,567

Людей массово госпитализируют.

Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут об очагах Covid-19 в населенных пунктах Брестской области. Новые вспышки заражения выявлены в Брестском, Малоритском, Столинском и Каменецком районах.

"Школа №35, Брест. Отправили на карантин все 9-е,10-е и 11-е классы. Болен один из учителей", - пишет читатель канала.

"Брест, улица Речицкая, 55. На днях были похороны мужчины, болевшего коронавирусом. Мужчина до этого болел раком, был на инвалидности. Его жена сейчас лежит в больнице, тоже с короной", - сообщает подписчик канала.

"На птицефабрике "Дубравский бройлер" в деревне Приборово Брестского района говорят о вспышке Covid-19. Людей из Бреста, которые там работают, доставляет на работу брестский автобус. Он следует через деревню Страдичи, где недавно подтвердили вспышку Covid-19. Этим автобусом на птицефабрику добирались и жители деревни", - пишет читатель канала.

"Из деревни Томашовка скорая увезла двух человек с подозрением на коронавирус. Это люди, которые работают на птицефабрике "Дубравский бройлер". Сколько людей может быть заражено - сложно подсчитать", - сообщает подписчик канала.

"В Малорите, в общежитие на улице Чкалова, приезжала милицейская машина. За рулем женщина-милиционер, ее попутчицей была женщина в гражданском со списком в руках. Проверяли больных с коронавирусом.

На улице Парковой есть семья на самоизоляции.

Больна медсестра из приемного покоя местной больницы. Два отделения забиты "ковидными", инфекционное и терапевтическое, детское отделение подготовлено для приема больных", - пишет читатель канала.

"Деревня Мартынюки, Каменецкий район. Детский сад закрыли на карантин, у воспитателя коронавирус", - сообщает подписчик канала.

"В Каменецком ЖКХ в администрации есть заболевшие Covid-19", - пишет читатель канала из Каменецкого района.

"Центральная районная больница Каменца - на карандаше в облздраве. Проверки едут одна за одной. Перед последней проверкой выдали два новых одноразовых халата, сказали стирать можно только два раза, больше нельзя. Расщедрились.

В приемный покой ежедневно свозят 50-60 человек подтвержденных или неподтвержденных, но явно с Covid-19. Фиксировать их где-либо запрещено чтобы не портили статистику", - сообщает сотрудник Каменецкой ЦРБ.

"Новые очаги в Столинском районе Брестской области. Потвержденные случаи в деревне Городец, там подтвердился второй случай. Уже была на лечении в больнице жительница, ее выписали домой и тест сделали. Прошло время и он дал положительный результат, а она на работу ходит", - пишет читатель канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.