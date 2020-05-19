МИД Японии официально заявил о претензии на Южные Курилы 2 19.05.2020, 10:18

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Представлена новая версия ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии».

МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы. Об этом сообщает Mainichi (перевод - РБК).

В докладе говорится, что острова, которые в Токио называют «северными территориями», «находятся под суверенитетом Японии». Этой формулировки не содержалось в докладе за прошлый год, в последний раз территориальные претензии к России японская дипломатия фиксировала в докладе за 2018 год.

Вопрос принадлежности южных Курильских островов считается незакрытым с момента окончания Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые отошли Советскому Союзу после войны. Этот пункт также мешает заключению мирного договора между странами, подписание которого называл одной из своих целей на посту премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В январе этого года Абэ заявил, что японское правительство будет ускорять переговоры с Россией. «Мы намерены решить территориальные вопросы и заключить мирный договор на основе Декларации 1956 года. В этой политике нет колебаний», — сказал он. В декларации 1956 года между Москвой и Токио было зафиксировано, что вопросы о фактической передаче территорий Японии могут быть решены только после заключения мирного договора.

Несмотря на то, что МИД Японии в прошлом году не включил претензии на Южные Курилы в ежегодный доклад, власти Японии от претензий официально не отказывались. В сентябре 2019 года Токио сделал представление Москве из-за открытия рыбзавода на острове Шикотан. В августе 2019 года Токио заявил об оскорблении японцев из-за поездки премьер-министра России Дмитрия Медведева на Курилы. Еще один скандал в 2019 году оказался связан с тем, что организаторы Олимпийских игр — 2020, которые должны были пройти в Токио, на карте маршрута олимпийского огня вrлючили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи в состав Японии.