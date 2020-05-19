Польское правительство рассказало, когда собирается открыть границы и на каких условиях 19.05.2020, 10:36

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Фото: EPA

Белорусам на заметку.

В понедельник 18 мая вице-премьер правительства Польши и, по совместительству, министр развития страны Ядвига Эмилевич назвала новую возможную дату открытия границ. На этот раз речь идет о 15 июня. По крайней мере, она заявила, что до этой даты об открытии границ польского государства для иностранцев не может быть и речи, сообщает сайт Polsat News.

При этом она отметила, что называет это число с большой осторожностью, а реальные сроки открытия границ будут зависеть от эпидемиологической ситуации в самой Польше и других странах.

Кроме того, польское правительство рассматривает несколько путей развития ситуации с открытием границ. Например, рассматривается вариант частичного снятия ограничений на пересечение границ, создание туристического коридора, соблюдение карантина въезжающими или предоставление официального медицинского документа об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19 иностранцами. По какому именно пути пойдет Польша в вопросе открытия границ, пока неизвестно.

Ядвига Эмилевич отметила, что после 15 июня, по рекомендации Еврокомиссии, многие страны ЕС намерены отменить ограничения на пересечение границы. Польша в том числе, но границы могут открыть частично. Например, создать туристическую зону с некоторыми соседними странами. Речь шла о странах Балтии, Чехии, Словакии и Германии.

Однако отметим, что эти сроки уже переносились не раз. Так, ранее сообщалось о том, что продлевается действие ограничений на въезд в Польшу до 13 мая, а до этого, что границы для иностранцев откроют 4 мая.

Пока же в Польшу могут попасть только резиденты страны и их близкие родственники (супруги или дети), дипломаты и члены их семей, иностранцы с картой поляка и те, кто имеет право постоянного или временного проживания в стране.

Напомним, Польша закрыла границы с Беларусью больше двух месяцев назад – в ночь на 15 марта.