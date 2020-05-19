Коронавирус расползается по агрогородкам Минской области 19.05.2020, 10:42

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География эпидемии расширяется.

Коронавирус распространяется в агрогородках и небольших населенных пунктах Минской области. Новые вспышки в поселках Пуховичского и Минского районов, пишет телеграм-канал "Баста!".

"В Пуховичском районе очаг не только в поселке Правдинском. На ОАО "Руденск" - четыре человека с положительным результатом на Covid-19. В одном только инструментальном цехе - два официальных контакта первого уровня. На заводе болеет девять человек, двое уже выписаны и вышли на работу", - пишет читатель канала.

"В посёлке Радошковичи у священника подтверждён тест на коронавирус. У соседа также подтвердился короновирус, его жене тест не делали, инструкций по поводу самоизоляции никто не давал, дезинфекцию подъезда и жилого помещения не проводили", - сообщает подписчик канала.

"Мы живём в Минском районе, в агрогородке Замосточье. У меня жена болеет шестой день. Вчера пошла на прием, ей сказали, что у неё не короновирус. Если себя почувствует лучше, то на приём больше не нужно приходить", - пишет читатель канала.

"Молодечно, улица Дудко, 35. Приезжали проверять состояние пациентов", - сообщает читатель канала из Молодечно.

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