Путина настиг его самый страшный сон Олег Жданов, «Главред»

19.05.2020, 10:51

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РФ ничего не может с этим поделать.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов. И хотя поляки пока не делают официальных заявлений на этот счет, несложно предположить, что этот сценарий весьма вероятен.

Рано или поздно так и случится, причем Польша согласится на это с большим удовольствием. Варшава уже выделяет 2,5 млрд дол на строительство военной базы США на своей территории. Военной базы – даже не НАТО, а именно США! Плюс сегодня Польша принимает свыше 30 тысяч военнослужащих стран-членов НАТО, в том числе и американских. А, кроме того, на территории Польши уже размещена система ПРО.

И Россия никак не может повлиять на ход этих событий. Не в ее силах не допустить развития событий по такому сценарию. Если принципиальное решение о размещении американского ядерного оружия в Польше будет принято, то Россию просто поставят перед фактом.

Если оценивать идею о размещении ядерного оружия США в Польше глобально, в стратегическом масштабе, то можно сделать вывод: Соединенные Штаты создают барьер – то самое Восточное НАТО. Это целиком ложится в канву разговоров о создании Балтийско-черноморского союза.

Если данные намерения будут реализованы, то это будет использовано Штатами в двух аспектах.

Первый – США предложат Западной Европе систему безопасности, при которой американское присутствие на территории стран Западной Европы будет минимальным. А основное присутствие Альянса и защита от военной угрозы со стороны России будут сосредоточены в Восточной Европе: в странах Балтии, Польше, Украине и, возможно, в Румынии и Болгарии.

Второй – договорившись с выше перечисленными странами и создав Балтийско-черноморский союз, США сядут на таможенный контроль и будут собирать пошлины за движение грузов из Европы в Азию и из Азии в Европу. Штаты будут полностью контролировать этот процесс. Посмотрите, к примеру: Северный поток-2 похоронили, Турецкий поток – тоже, и теперь Польша отказалась осуществлять транзит российского газа по трубе, которая идет с Ямала в Европу через Беларусь. Получается, остается только украинская труба. А кто контролирует ГТС Украины? Наблюдательный совет, в котором широким фронтом представлены США!

Так что со временем в Польше действительно будет размещено ядерное оружие США. Причем это станет заслугой самой России. По сути, Москва собственными руками воплотила в жизнь свой самый страшный сон: НАТО будет стоять на границе России.

Тем не менее, все это никак не повлияет ни на поведение, ни на политику России. Наоборот, она станет себя вести более агрессивно и нервно. В высказывания она точно не будет себя сдерживать. Москва будет истерить, кричать и махать руками, вопя о том, что ядерное оружие в Польше – это недопустимо.

Но дело в том, что России сегодня нечем ответить, нечего противопоставить. Допустим, знаменитые "Тополя-М", которыми Путин десять лет пугал весь мир – все уже знают их тактико-технические характеристики, и система ПРО в состоянии их перехватывать. Или, например, новое гиперзвуковое вооружение "Кинжал", которым Россия пытается пугать – если оно и существует, то пока что в единичных экземплярах, то есть в виде опытных образцов. А остальное – это просто мультики, которые Путин показывал Федеральному собранию. Все это прекрасно знают – разведки же работают, даром хлеб не едят.

К тому же, бо́льшая часть стран Западной Европы включила в свою военную доктрину Россию как главный источник либо террористической, либо военной угрозы. Например, в Германии в военной доктрине говорится, что РФ – это главный источник террористической угрозы.

Кроме того, когда все дружно обсуждают коронавирус, а военная тема ушла на второй план, мало кто обратил внимание на то, что США на прошлой неделе закончили масштабные учения в Балтийском море по минированию и разминированию морских территорий. Это значит, что Штаты отрабатывают вариант и блокировки российского флота, находящегося в Балтике, на Ладоге, и разблокировки, если Россия заминирует проходы. Фактически сейчас у России из Балтики выхода нет – там все уже контролируется НАТО.

Что будет значить для Украины размещение ядерного оружия США на территории Польши? Это будет зависеть от нее самой.

Если Украина будет и дальше прятать голову в песок, ничего не делая, то такое развитие событие не пойдет ей на пользе. Более того, это еще больше усугубит ее положение, потому что РФ постарается максимально приблизиться к Польше. Соответственно, битва за Украину разгорится с новой силой. То есть, если Украина будет придерживаться той же политической позиции, что и сегодня, то есть продолжит "молчание ягнят", то ее политическое поглощение развернется с новой силой. Тогда Россия нас будет еще больше терроризировать. Это может выразиться и в увеличении обстрелов на фронте, чтобы нанести Украине еще больше потерь и быстрее склонить президента Зеленского согласиться с тем, что происходящее на Донбассе – гражданский конфликт, и надо садиться за стол переговоров с представителями "ЛДНР".

Если же Украина даст свою четкую политическую оценку тому, что происходит на востоке Украины и назовет вторую сторону конфликта – не мифических боевиков, а Россию, тогда у нас есть шанс примкнуть к Балтийско-черноморскому союзу и рассчитывать на его военно-техническую помощь.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, «Главред»