«Чтобы какой-то вирус погубил жизнь?» 19.05.2020, 10:54

иллюстрационное фото ТАСС

Дочь медсестры из Пинска борется за жизнь мамы.

У медсестры из Пинска выявили коронавирус, женщина на ИВЛ. Дочь рассказала историю заболевания мамы СМИ. Теперь маму ждут врачи в Минске. Но транспортировать пациентку нельзя. Остаётся только ждать, пишет media-polesye.by.

— В моих мечтах мама лечится в Минске, пошло улучшение. Я себе так представляю. А потом я обязательно напишу: люди боритесь. Если не спасают у вас, давайте дальше, ведь это наши родители, наши родственники — рассказывает Екатерина.

54-летняя Наталья работает медсестрой в центре коррекционно-развивающего обучения. Всё началось с температуры и ломоты в мышцах. А уже через пару дней из-за сильной одышки женщина не смогла дойти до дома. Её забрала скорая, но в больницу так и не положили.

Наталья лечилась дома, спустя время вернулся из Ивановского района супруг. С кашлем. Дочь Екатерина настояла на повторном звонке в скорую, чтобы маму положили в больницу. Наталью госпитализировали. Сделали КТ. Определили, что у женщины двусторонняя пневмония. Её было так плохо, что не могла разговаривать с дочерью по телефону.

Сейчас Наталья находится на ИВЛ. О состоянии мамы Екатерина узнаёт по телефону, а там сухие факты: «улучшения незначительные». Девушка не знает, что спрашивать. Рассказывает, что дочь другой пациентки вела дневник телефонных разговоров с лечащим врачом. Каждый день — список вопросов, ответы записывала в тетрадь. Так отслеживала изменения состояния здоровья мамы. Сейчас Екатерина узнаёт о здоровье мамы через родственницу. Так проще, да и быстрее.

— Раньше в церковь ходила только по праздникам, сейчас каждый день. Уже не знаю, куда бежать, что делать. Прострация в голове. Не знаю, какой день недели…

Родственники Натальи обратились в СМИ, чтобы найти плазму крови пациента, который переболел COVID-19. Переливание посоветовали медики. Дочери начали звонить неравнодушные. Врачи, люди, которым также нужна помощь. Екатерина говорит, что сейчас главное уже не плазма. Женщина озадачена, как перевезти маму на лечение в Минск. Но всё решается не так быстро, как хотелось бы. Родственники боятся упустить время и очень нервничают.

— Вот сейчас послали ключик, очень хотелось бы воспользоваться. Не дай Бог, столкнуться с этим, но столько людей хороших…

Сергей Конюх, главный врач УЗ «Пинская центральная больница» в телефонном разговоре отметил, что в вопросе перевода пациента в другое медицинское учреждение страны важно учитывать состояние больного, его транспортабельность.

Екатерина рассказывает, что состояние здоровья мамы оценил главный врач. Перевозить пациентку в Минск слишком рискованно. Дочь отметила, что нужно ждать, пока мама задышит сама. Екатерина не теряет надежду и намерена бороться.

— Как? Чтобы какой-то вирус погубил жизнь. Вот так живёшь, живёшь… Столько планов было. Она должна жить. Только ремонт сделала, такую красоту навела. И что она? В больнице?