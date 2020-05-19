Коронавирус поразил детей в Лидском районе 19.05.2020, 11:29

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Очагом стал агрогородок Бердовка.

Вспышка Covid-19 произошла в агрогородке Бердовка Лидского района. Заражение уже обнаружено у 18 детей, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Агрогородок Бердовка, Лидский район, - пишет читатель канала. - В детском саду и средней школе начиная с апреля болели учителя. Высокая температура, сухой кашель, высокое давление, исчезновение обоняния. Всех лечили на дому, тесты на коронавирус не проводились, мотивируя отказ тем, что "у вас нет контактирования первого уровня".

4 мая сын одного из педагогов, которая также очень сильно переболела за неделю до этого, получает статус подтвержденного Covid-19, так как у его жены-медика изначально был выявлен вирус и была проверена вся семья.

Также у другого педагога в это время очень сильно болеет пожилая мама-инсультница, лежит с температурой под 40 градусов. Санстанция соглашается взять мазок у педагога и ее матери. результат приходит 11 мая, у всех положительный.

В учреждении образования начинается составление списков контактов первого уровня, отобраны девять педагогов из 30 и 36 учащихся из 87. Руководитель лично сам отказывается проходить исследование, работники столовой и медработники совсем не рассматриваются как контактные. В итоге, положительный тест на Covid-19 у четырех сотрудников и у четырех учащихся.

15 мая снова составляются списки, указываются контакты по работе у учителей одного коллеги, причем те сотрудники, с кем он в кабинете находился или на перерывах общался - это не контакты! Считали только близких родственников. Для учащихся - учителя, которые вели уроки у них в классе. если учитель не согласен назвать себя контактом - значит он вычеркивается из списка.

17 мая ни у кого из последнего списка контактов забор анализов не производился. Учреждение образования работает в обычном режиме, работники столовой готовятся готовить обеды для приблизительно десятка учеников и детсадовцев.

Сейчас уже 18 детей положительных всего".

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