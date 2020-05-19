О чем гудят печи? 2 19.05.2020, 11:47

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Фото: belsteel.com

На БМЗ сотрудников опять отправляют в отпуск «за свой счет».

В качестве причин вынужденного отдыха в приказе называется коронавирусная инфекция и уменьшение объема работ, пишут «Сильные новости».

О чем гудят печи?

Копию документа разместил на своем интернет-канале блогер «Нехта». В приказе по предприятию говориться: «В связи с неблагоприятной ситуацией, вызванной введением карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции, возникшим дисбалансом между поставками сырья и отгрузкой продукции, и как следствие, уменьшением объема работ, приказываю: 1. В случае неполной загрузки отдельных производственных участков цехов, руководителям структурных подразделений предоставить право своими распоряжениями, в соответствии со ст. 191 ТК РБ, предоставлять подчиненному персоналу в период с 15.05.2010 до 30.06.2020 отпуска по инициативе Нанимателя, с частичным сохранением заработной платы в размере 2/3 тарифной ставки...»

В начале апреля на ОАО «БМЗ» уже отправляли работников в аналогичный отпуск. Но тогда «Сильным новостям» прокомментировали ситуацию так — принудительно отправлять на «две трети» никого не будут. Но если работник захочет побыть в самоизоляции, или у него накопились какие-то дела — он по собственному желанию сможет взять отпуск.

На этот раз на предприятии пояснили следующее:

— Белорусский металлургический завод завязан на большое количество поставщиков сырья и потребителей конечной продукции. Так же у нашего предприятия очень широкая линейка наших изделий. Если где-то в этой цепочке возникнет перебой, то это может отразиться и на нашем производстве. Но приказ, о котором говорится, вовсе не означает, что в указанный в нем срок весь персонал будет отправлен отдыхать на полтора месяца. Просто данным распоряжением предусмотрена возможность предоставить отдельным работникам отпуск с частичным сохранением заработной платы в случае возникновения производственной необходимости.

На наш вопрос о том, есть ли уже случаи отправки людей в вынужденные отпуска, мы получили ответ: «Печи за окном гудят».

Прежние активы и новые вызовы

«Коронакризис» и прочие связанные и не связанные с ним проблемы нанесли сильнейший удар по мировой и белорусской экономике. Но различные риски и вызовы грозили нашему металлургическому предприятию и ранее. Свидетельства тому можно найти и в финансовом отчете предприятия, и в выводах независимого аудита, размещенного на официальном сайте БМЗ.

Номенклатура изделий и география поставок у предприятия действительно большие. Белорусский металлургический завод преимущественно работает на экспорт — в более чем 100 стран мира поставляется около 85% его продукции. Из них больше всего — в Западную и Восточную Европу, куда экспортируется более 41%. Еще свыше 30% приходится на постсоветские страны СНГ, 17% — это Африка, и 10% — государства Ближнего Востока.

Дочерние предприятия по оптовым продажам существуют в Австрии, Литве, Польше, Сербии, ОАЭ, ФРГ и США, имеются ассоциированные компании в РФ и Италии.

Что касается выручки, то тут на 1-м месте с большим отрывом стоит дальнее зарубежье с 2 204 133 тысяч рублей. На РФ приходится 741 155, на внутренний рынок — 479 473 тысяч рублей.

На сайте предприятия размещен финансовый отчет за 2018 год и результаты аудита, проведенного в соответствии с международным стандартом. По его итогам ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» имела совокупных активов на 4 487 450 тысяч рублей, а кредитов, долгов и обязательств — на 4 239 045 тысяч рублей. Хотя по сравнению с 2017 годом можно сказать, что ее чистые активы даже выросли более чем в 5 раз.

Валовая прибыль БМЗ-БМК за 2018 год составила 643 435 тысяч рублей, операционная прибыль — 210 018, а чистый убыток — 147 450 тысяч рублей.

Однако текущие обязательства «Группы» (так в документе), состоящей из компании БМЗ-БМК и более 40 дочерних предприятий, в 2018 году превысили ее текущие активы на 1 882 169 тысяч рублей.

Процент закредитованности

В 2018 года Группа не выполнила обязательства по соблюдению соотношения «Чистый долг / EBITDA» «Raiffeisenlandesbank», со сроком погашения в течение 2019 года, и аналогичное соглашение с «Евразийским банком развития».

Уже в 2018 году аудиторы считали, что значительная привязанность к развивающемуся рынку РФ, попавшей с 2014 года под экономические санкции, и многое другое, создает для ОАО «БМЗ» дополнительные риски. Но при этом независимый аудит сообщал, что государственная форма собственности и господдержка, оказываемая компании, все же вселяют уверенность: «На основании вышеизложенного руководство считает, что Группа сможет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем, и существенная неопределенность по поводу способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем отсутствует». Материнская компания Группы ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга БМК» также входит в перечень стратегически важных экономических предприятий, решение о прекращении деятельности которых находится только в полномочиях собственника.

Правда, государственная поддержка предприятия по различным программам и рассрочкам уже в 2018 году сократилась почти вдвое. Так, в 2017 году Группа получила государственных субсидий 42 790 тысяч рублей, а в 2018 году — только 24 525 тысяч. Но все же в апреле 2019 года было принято правительственное решение о выделении 1 894 тысяч евро на уплату процентов по кредитам.

За 2018 на уплату банковских процентов из средств республиканского бюджета было выделено 11 068 тысяч рублей.

Компания работает и проводит операции с такими банками, как ОАО Беларусбанк«, АО АКБ «Новикомбанк», Pekao S.A., Польша, ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белагропромбанк», Bank Austiа, ОАО «Белинвестбанк», Commerzbank, ОАО «Банк БелВЭБ», Unicredit Bank Austria AG и другие.

В 2018 году общая краткосрочная и долгосрочная задолженность компании по банковским кредитам, облигациям и другим видам займов составляла 3 185 947 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годом долг вырос более чем на 290 тысяч рублей. По состоянию на 31 декабря 2018 года основные средства стоимостью 2 083 816 тысяч рублей уже являлись залогом по полученным предприятием кредитам. Все же основные средства на тот момент оценивались в сумму в 5 690 151 тысяч рублей.

Банковские процентные ставки для компании в 2018 году составляли до 11% за долларовые кредиты, до 13,75% — за займы в евро, 16% — за российские рубли , и до 20% — за долги в белорусских рублях. Средняя процентная ставка от государственных банков Беларуси составляла 7,1 процента. Как сказано в документе, «в качестве обеспечения по банковским кредитам Группа предоставила основные средства и запасы».

Финансового отчета за 2019 год на сайте ОАО «БМЗ» не имеется. Сказано только, что «в 2019 году был привлечен значительный объем новых заемных средств». Белорусский металлургический завод является одним из ведущих предприятий нашей страны.