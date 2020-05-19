Во многих городах чиновники саботируют решения Лукашенко 9 19.05.2020, 12:11

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иллюстрационное фото: Брестский Горисполком

Срабатывает инстинкт самосохранения.

Об этом координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель заявил в новой программе Charter97.org «Смена власти».

- Режим Лукашенко шокировал весь мир своей маниакальной жестокостью. Мы знаем, что вы внимательно следите за ситуацией с эпидемией. Что сейчас происходит в стране?

- В Беларуси продолжается эпидемия коронавируса, причем до пика ей еще далеко. Мы каждый день получаем информацию от врачей, от родственников заразившихся. Мы видим, что очень большое количество зараженных, большое количество смертей и цифры, которые называет официальная статистика, никак не соответствует действительности.

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Наши знакомые врачи, которые работают в минских, витебских, брестских больницах, говорят совершенно другие цифры. Только выявленных случаев коронавируса в Беларуси около 50 000. При этом, хочу подчеркнуть, что тесты на коронавирус делаются только в Минске и в областных центрах, и то очень редко. В небольших городах, тем более, в деревнях, районных центрах тесты не делаются. Реальное количество зараженных, на самом деле, может быть сотни тысяч. Об этом говорят сами врачи.

Тоже самое можно сказать о смертях. Уже были в независимых СМИ новости и информация о том, что происходит в Столбцах, Докшицах, Витебске на кладбищах. Власти сделали выводы. Сейчас, например, в Минске, запретили хоронить умерших от коронавируса, их только кремируют. Мало того, захоронения разрешены только в небольших деревнях, небольших городах. То есть они пытаются децентрализовать похороны, чтобы скрыть реальную картину смертей. На самом деле, количество смертей намного больше, чем говорят чиновники Минздрава и официальные власти.

- Как люди воспринимают происходящее? Многие говорят, что сейчас в Беларуси страшно жить.

- Очень сильно изменилось отношение. В самом начале эпидемии было заметно, что многие люди относятся довольно легкомысленно, слушают белорусское телевидение, верят властям. Сейчас уже в каждой семье есть либо родственники, либо знакомые, которые заболели коронавирусом, либо родственники, которые работают в школах, больницах, других учреждениях, где есть уже подтвержденные случаи коронавируса.

Сейчас отношение совершенно другое, тем более, люди видят постоянно «скорые», которые ездят по городу (это касается и Минска, и районных центров), работает «сарафанное радио», и подавляющее большинство белорусов, я уверен, знает реальную картину. Подавляющее большинство белорусов не верит официальным властям. Об этом можно говорить абсолютно точно. Потому что люди могут сложить 2+2, видят количество зараженных, видят количество смертей, в конце концов, могут посчитать количество новых могил на кладбищах и сопоставить эти данные с данными прошлого года.

Поэтому, на самом деле, есть страх у людей. Есть ощущение, что просто идет геноцид народа и многие социальные группы абсолютно беззащитны перед этим, особенно, бюджетники, армия, милиция, заключенные. С другой стороны, кроме этого страха есть еще ненависть к Лукашенко, чиновникам, Минздраву – просто ко всем, кто скрывает информацию.

Белорусы уже один раз прошли через такое. Это был 1986 год, когда взорвалась Чернобыльская АЭС, когда от них точно так же скрывали информацию. Память об этом жива. Об этом знают наши родители, знают представители старшего поколения. Поэтому неприятие лжи сейчас на гораздо более высоком уровне, чем было неприятие лжи о Чернобыле, которое, фактически, привело к краху коммунизма в Беларуси в свое время.

- То есть на вопрос, кто виноват, белорусы однозначно отвечают — власть?

- Однозначно отвечают, что виноваты власти, что виноват конкретно Лукашенко, который просто врал о том, что «вирус не представляет угрозы», что «его нет». Виноват Минздрав, который скрывает информацию и который не предпринимает нужные действия, шаги, чтобы люди знали о реальной угрозе. Виновато Министерство образования, которое гонит детей в школы, гимназии, детские сады. Сейчас, на самом деле, очень большой всплеск заражений именно в учебных заведениях. Это произошло конкретно из-за того, что Министерство образования в свое время отказалось вводить карантин в школах и университетах.

Абсолютное большинство белорусов понимает, что главный виновник всему это Лукашенко.

- А что чиновники? Они не болеют коронавирусом?

- Болеют чиновники во многих райцентрах. Есть заражения в райисполкомах. Есть заражения даже в министерствах, мы об этом знаем. Во многих городах, населенных пунктах чиновники практически саботируют решения Лукашенко, потому что, наверно, просто срабатывает инстинкт самосохранения.

Мы знаем, что в свое время был фактически запрещен въезд в Пинск, например. Мы знаем, что ограничены перемещения людей в других районных центрах. Это делается в пику центральной власти, потому что Лукашенко говорит, что «вируса нет» и «ничего предпринимать не надо». Но чиновники на местах во многих райцентрах, во многих городах предпринимают на свой страх и риск какие-то меры, чтобы хотя бы чуть-чуть уменьшить последствия эпидемии.

- Какие возможны сценарии развития ситуации в Беларуси? Вы сказали, что люди винят во всем Лукашенко.

- Сценарий может быть только один. Это не первый тревожный звоночек о том, что жизнь белорусов для диктатора ничего не значит. Просто эпидемия коронавируса показала масштаб отношения Лукашенко к простым белорусам, к обычным жителям страны.

Теперь уже большинство людей знает о том, что их жизни могут спокойно быть принесены в жертву ради какого-нибудь парада, субботника – просто ради иллюзии стабильности Беларуси, которая важна для диктатора. И последствия могут быть только одни. Как только эпидемия пойдет на спад, это ненависть выплеснется на улице.

Эта ненависть выплеснется в протест, выплеснется в недовольство, гражданское неповиновение, потому что люди доведены до грани. Это видно по разговорам со всеми людьми в независимости от их политических пристрастий. Это говорят и сторонники союза с Россией, говорят и сторонники Евросоюза – это говорят все абсолютно. Нас убивают, идет геноцид белорусского народа, наши жизни для диктатора ничего не значат. Эту ситуацию нужно менять как можно быстрее.

Это уже не вопрос сохранения независимости страны, не вопрос демократических ценностей и не вопрос пути выбора развития страны. Это вопрос выживания белорусов, как нации, и выживания каждого в отдельности.

- В последнее время лидеры оппозиции стали говорить о необходимости создания Правительства Национального Спасения после отставки Лукашенко. Вы готовы войти в это правительство?

- Я думаю, что мы можем сформировать несколько составов правительства народного доверия. Даже не одно, потому что у нас хватает умных, ответственных, смелых людей и политиков как в оппозиции, так даже среди чиновников действующей власти, чтобы представить нормальную, адекватную альтернативу тому, что сейчас происходит в стране.