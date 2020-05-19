В Ивановской ЦРБ более сотни человек с диагнозом «пневмония» 19.05.2020, 12:07

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Фото: labur.by

Инфекция распространяется не только в городе, но и районе.

О вспышке Covid-19 в Ивановском районе Брестской области сообщает Telegram-канал "Баста!". Более сотни человек с диагнозом "пневмония" госпитализированы в Центральной районной больнице Иваново.

"У нас в Ивановской центральной районной больнице Брестской области около 200 человек госпитализированы с пневмонией. Говорит, что серьезная вспышка в агрогородке Тышковичи", - пишет читатель.

Источник в Ивановской центральной районной больнице подтвердил информацию о том, что в учреждении здравоохранения находится более сотнии человек с диагнозом "пневмония".

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