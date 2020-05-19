«После того как я выписался из Слонимской больницы, мне трудно было смотреть парад» 2 19.05.2020, 12:32

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Фото: AP

Как заразившиеся коронавирусом отнеслись к параду в Минске.

По-настоящему смысл победы начинаешь понимать только тогда, когда сталкиваешься в жизни с особенными трудностями, пишет

Максим Судиловский для «Газеты Слонiмскай».

Тысячи слов и рассказов о цене победы останутся глухими и не до конца понятыми, пока сам не окажешься в трудной ситуации, где жизнь и смерть будут бороться друг с другом. При этом все, на что остается надеяться, это удача, твой иммунитет и помощь высших сил. Сам по себе ты — жертва, которую судьба выбрала для очередной проверки.

У каждого победа своя. Одни понимают ее смысл после тяжелой операции на хирургическом столе. Другие начинают ценить после тяжелой болезни, а третьим хватает оказаться в безнадежной и опасной ситуации по воле судьбы. У каждого победа своя, но чем сложнее была борьба, тем острее и ярче переживается ее вкус.

Я никогда не забуду родного брата моей бабушки, который еще во время Великой Отечественной войны, когда о вере говорить было, по меньшей мере, не принято, дал обещание Богу строго придерживаться Великого поста, если вернется из концлагеря. Он прожил больше восьмидесяти лет. Его жизнь была сложной, но слово, данное Богу, он сдержал. Победа для него была священной и тому, что он остался в живых. Павел до последнего дня благодарил Господа.

Для меня День Победы в прежние годы ничем не отличался от других выходных дней. В этом году мне «повезло». Я не просто заболел двухсторонней пневмонией и коронавирусом, но даже побывал в реанимации. Моя победа над болезнью была бы невозможной без круглосуточного наблюдения медицинской бригады врачей под руководством заведующего отделением анестезиологии и реанимации Андрея Святославовича Синицы. На протяжении восьми дней они боролись за жизнь человека и одержали победу. Позже перевели в кардиологическое отделение, а накануне 9 мая выписали из больницы.

Совершили ли они подвиг? Некоторые могут сказать, что врачи выполняли свой профессиональный долг и работу, за которую получают деньги. Но, находясь в больнице, слышал, что сегодня бой с коронавирусом доктора ведут вслепую, а каждое дежурство длится до полутора суток.

Некоторые думают, что подвигу в современном мире нет места. Но ежедневно его совершают тысячи людей. Каждый день и мгновение нашей жизни может стать временем нашего прославления или позора.

В Минске прошел праздничный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В отличие от других европейских стран и наших соседей, Лукашенко не отказался провести торжественное шествие и концерт с участием популярных артистов эстрады. Несмотря на то, что в этом году из-за пандемии коронавируса посмотреть технику и выправку наших солдат пришло немного людей, о поступке Лукашенко тепло отозвались многие наши соседи. Великим, смелым, достойным поступком назвали они решение провести парад в Минске. Насколько целесообразным и оправданным был этот «пир во время чумы», поживем — увидим.

После того как я выписался из Слонимской больницы, мне трудно было смотреть парад. Меня переполняло негодование от бездумного отношения к своему здоровью белорусов. На лицах присутствовавших ветеранов и людей не было масок и очков, а на руках — перчаток. Радовало, что на праздник пришло немного людей.

Значит ли это, что люди осознали опасность вируса? Понимая цену, которую заплатили наши прадеды, деды и отцы за благополучие и мирное небо, на мой взгляд, целесообразнее было бы не проводить парад. Вместо этого уделить больше внимания тем, кто совершал и совершает до сих пор подвиг спасения людей.

В православии самой важной добродетелью считается рассудительность. Думаете, для этого качества не настало время?