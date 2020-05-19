Как украинцы относятся к Зеленскому? 1 Владимир Фесенко

19.05.2020, 12:53

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Интересные результаты последнего опроса жителей страны.

Очень интересные результаты опроса соцгруппы «Рейтинг» по первой годовщине правления президента Зеленского. Во-первых, отмечу, что это исследование подтвердило мой вывод, который я сделал по данным апрельских опросов: в раскладе политических симпатий не произошло никаких существенных изменений по сравнению прошлогодними президентскими выборами. Тогда это касалось сравнения с первым туром президентских выборов, а сейчас есть данные и для сравнения по второму туру. Здесь вообще никаких изменений (Зеленский даже прибавил 2%). Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Петр Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% - проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Юрия Бойко и Юлии Тимошенко.

Политический ландшафт Украины почти не изменился по прошествии первого года правления Владимира Зеленского. Уже отчетливо проявляются разочарование в новой власти и критичные оценки ситуации в стране (это видно по ответам на вопрос, в правильном ли направлении идут дела в Украине), но это больше бьет по отдельным государственным институтам, отчасти по президентской партии, и меньше по самому президенту. К примеру, четверть сторонников Зеленского считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, но готовы проголосовать за нынешнего президента еще раз.

По отношению к самому Владимиру Зеленскому у его сторонников проявляется как личная симпатия, так и оценка его деятельности как президента. Но оценивают скорее его личную активность (старание, стремление), а не уровень реализации обещаний (или ожиданий). И наиболее положительно оценили его деятельность там, где он был наиболее заметен (освобождение заложников, борьба с эпидемией коронавируса). Самое главное — избиратели, которые год назад отвергли старые политические элиты и традиционных политических лидеров, не изменили своего отношения к ним даже в условиях некоторого разочарования в президентстве Зеленского. И, видимо, это сохраняет относительно положительное отношение к самому президенту. К тому же, какой-то новой и приемлемой для них альтернативы пока не появилось.

Также отмечу один важный момент, на который мало обращают внимание — поколенческий разрыв в политических симпатиях. Ядро сторонников Зеленского, и относительное их большинство — молодое поколение. В возрастной группе 18−29 — более половины (52%) готовы голосовать за Зеленского, среди тридцатилетних — 40% (от общего числа респондентов). В региональном отношении электорат Зеленского по-прежнему достаточно равномерно распределен по стране (30% и выше от общего числа респондентов). Но на юге страны доля его сторонников заметно выше — 40%.

Интересно распределение респондентов при оценке деятельности президента Зеленского по пятибалльной шкале. На «отлично» оценили его деятельность всего 4% (наверняка это самые преданные фанаты Владимира Зеленского, но, возможно, были и респонденты, которые давали такую оценку «по приколу»), на «хорошо» — 27%, на «удовлетворительно» — 37%, на «неудовлетворительно» — 19%, оценку «ужасно» (единицу) поставили 12% респондентов. И только 1% респондентов отказались ставить президенту какую-то оценку.

Если вы думаете, что на «отлично» и «хорошо» деятельность Зеленского оценили только его сторонники, то это не так. Например, среди сторонников Славы Вакарчука 2% поставили Зеленскому «пятерку», 17% - «хорошо», а 56% - «удовлетворительно». Среди сторонников Андрея Садового — 2% поставили Зеленскому «пятерку», 19% - «хорошо», а 49% - «удовлетворительно». В электорате других политиков больше всего «симпатиков» президента у сторонников Олега Ляшко: 5% его приверженцев оценили деятельность Зеленского на «отлично», 32% на «хорошо», 32% - на удовлетворительно. Наиболее критично оценили деятельность Зеленского, естественно, в лагере сторонников экс-президента Порошенко: 35% его приверженцев поставили «единицу», 31% - «двойку». Но, вы удивитесь, даже среди сторонников Порошенко 6% оценили деятельность президента Зеленского на «хорошо», 27% - на «удовлетворительно».

Не все так просто и со сторонниками Зеленского. Среди тех украинцев, которые готовы голосовать за него и сейчас, на «отлично» оценили первый год его президентства лишь 9%, на «хорошо» — 52%, 36% - на «удовлетворительно», а 3% вообще поставили двойку. Вот такая неоднозначная картина. Возможно, это также одна из причин сохранения достаточно позитивного отношения к Зеленскому и его деятельности. Его амбивалентность (неоднозначность) очень органична амбивалентной природе политической культуры большинства украинцев.

Владимир Фесенко, Facebook