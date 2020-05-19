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Пингвинов повели смотреть картины в музее

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  • 19.05.2020, 12:58
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Пингвинов повели смотреть картины в музее

Эти питомцы зоопарка тоже нуждаются в развлечениях.

Трех пингвинов из зоопарка Канзас-Сити в США сводили на экскурсию в художественный музей. Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет korrespondent.net.

Сотрудники зоопарка говорят, что пингвины грустят, поскольку зверинец закрыт из-за карантина. Чтобы развлечь питомцев, их решили приобщить к искусству.

Это не первый случай, когда зоопарки мира придумывают необычные развлечения для пингвинов, которые страдают из-за нехватки внимания.


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