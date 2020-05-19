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Новый стадион вместо больниц

  • Саша Филипенко
  • 19.05.2020, 13:16
  • 2,165
Новый стадион вместо больниц
Фото с сайта tut.by

Судя по всему, на «Динамо» — все великие ничьи с Эстонией уже одержаны.

В Минске построят новый национальный футбольный стадион. Это очень хорошая и правильная инициатива. Полностью ее поддерживаю. Просто гениально, когда в стране, где уже решены все остальные проблемы, построены высококлассные больницы, а у людей кошельки разваливаются от больших зарплат и пенсий, для команды, которая проигрывает любой сборной еще до выхода на поле, строят второй новый высококлассный стадион. Судя по всему, на первом — все великие ничьи с Эстонией уже одержаны.

Лукашенко часто несправедливо упрекают, что он не дает людям выбора, но вот перед нами очередной пример того, что это не правда, а самая гнусная, как говорит он вместо слова «класть», ложь. Раньше мы не ходили на стадион Динамо, в который угрохали кучу денег, а теперь, как и в случае с ледовыми дворцами (которые нынче разве что только в морги и переделывай) у нас будет возможность выбирать на какой из двух никому не нужных стадионов опять не пойти.

Саша Филипенко, Facebook


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