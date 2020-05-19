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В Дании каждый взрослый сможет пройти тест на коронавирус

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  • 19.05.2020, 13:29
В Дании каждый взрослый сможет пройти тест на коронавирус

Анализы могут сдать и те, у кого нет симптомов.

Дания заявила в понедельник, что все взрослые граждане получат возможность пройти тест на новый коронавирус, включая тех, у кого нет симптомов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Теперь все взрослые в Дании могут самостоятельно записаться на прием для теста на COVID-19", - объявили в министерстве здравоохранения, опубликовав ссылку на вебсайт, на котором можно записаться на прием.

Теперь любой человек с NemID, системой входа в интернет-банки Дании, сможет записаться на прием в центре тестирования.

До сих пор в Дании тестировали только тех, кто имеет симптомы, и только когда они получили от врача "зеленый свет".

Предложенный тест обнаруживает активный случай вируса и не является тестом на антитела, который определяет, был ли человек инфицирован ранее.

В понедельник в Дании зарегистрировано 41 новый случай коронавируса. Это наименьший рост с середины марта. Общее количество инфицированных - 11 166.

Дания первой в Европе открыла детсады и начальные школы после карантина.


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