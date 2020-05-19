Белорусский Минздрав не умеет считать больше, чем до тысячи? 3 19.05.2020, 13:37

2,690

Министерство уже даже и не старается врать.

В своем телеграм-канале Минздрав привел свежие цифры по коронавирусу в Беларуси. На сегодня, 19 мая, ситуация в нашей стране такая:

• выявленных случаев коронавируса: 31508 (+936 со вчерашнего дня);

• погибших: 175 (+4);

• выздоровевших: 10620 (+490).

Вчера же Минздрав говорил, что в Беларуси насчитали 30572 эпизода инфекции. К тому дню 171 человек умер, а поправились 10130 пациентов, пишет kyky.org.

Напомним, три недели назад, 28 апреля, Минздрав сообщил об обнаружении 919 новых заражений COVID-19 за сутки. С того момента статистика по эпидемии в Беларуси будто бы «заморозилась».

Четвертую неделю каждый день в среднем выявляют около 918 случаев инфекции, и никогда больше тысячи. Смертность тоже «стабильна»: не более пяти летальных исходов по всей стране за 24 часа. По опыту многих других стран, в том числе соседних, подобные эпидемии так линейно себя не ведут. Особенно в местах, где, как в Беларуси, не отменены массовые мероприятия и не действует карантин. Кроме того, 9 мая в Минске прошел парад Победы, но даже спустя пять дней (средний инкубационный период) на сводках Минздрава он особо не отразился.