Видеофакт: Военные проводят дезинфекцию в Червенском интернате для инвалидов 19.05.2020, 13:58

Иллюстрационное фото

Ранее там была зафиксирована вспышка коронавируса.

Telegram-канал "Баста!" опубликовал видео, на котором военные проводят дезинфекцию в Червенском интернате для инвалидов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в интернате произошла вспышка коронавируса и заразились 14 детей.

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