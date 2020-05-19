Видеофакт: Военные проводят дезинфекцию в Червенском интернате для инвалидов
- 19.05.2020, 13:58
Ранее там была зафиксирована вспышка коронавируса.
Telegram-канал "Баста!" опубликовал видео, на котором военные проводят дезинфекцию в Червенском интернате для инвалидов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в интернате произошла вспышка коронавируса и заразились 14 детей.
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