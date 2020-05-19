Белорусские журналисты Александр Бураков и Алесь Осипцов вышли на свободу 19.05.2020, 13:55

Александр Бураков

Фото: svaboda.org

Они провели 10 суток под арестом.

Белорусский журналист Александр Бураков, сотрудничающий с DW, отпущен на свободу после административного ареста. Об этом во вторник, 19 мая, Беларуси сообщил руководитель могилевского филиала Белорусской ассоциации журналистов Борис Вырвич, передает «Немецкая волна».

По телефону Вырвича Бураков рассказал, что написал две жалобы на условия содержания в изоляторе временного содержания (ИВС) - на "страшный холод", из-за которого приходилось спать в зимней куртке, и на то, что во время ареста кто-то пользовался его телефоном. По его словам, при аресте аппарат был заряжен и отключен, а при выходе на свободу - включен и разряжен.

В целом, отметил Бураков, бытовые условия были "терпимыми, но тесными". Журналист заявил, что, несмотря на репрессии, продолжит свою работу и правозащитную деятельность.

Также стало известно, что вышел на свободу внештатный корреспондент БелаПАН Алесь Осипцов. Как сообщила «Радыё Свабода», журналист держал голодовку все 10 суток, выпил 12 литров воды. Он сказал, что чувствует себя хорошо.