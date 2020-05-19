СМИ: Смертность от COVID-19 среди врачей в России в 16 раз выше, чем в других странах

СМИ: Смертность от COVID-19 среди врачей в России в 16 раз выше, чем в других странах3
- 19.05.2020, 14:15
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Около половины умерших медиков — это младший и средний медицинский персонал.
Смертность от коронавирусной инфекции среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. Такие подсчеты провела «Медиазона».
Издание подтвердило смерть врачей от COVID-19 в 186 случаях из «Списка памяти». В нем на 18 мая было 222 фамилии.
Официально в России по данным на 18 мая зарегистрировали 2864 умерших от COVID-19 (однако оперативный штаб 19 мая сообщил о 2837 умерших).
То есть доля медиков в общем числе смертей от инфекции — почти 7%.
Для сравнения, в Италии эта доля — 0,65%, в США — 0,48%, в Иране — 1,59%.
По предположению журналистов, ситуацию со смертностью среди российских врачей можно объяснить заниженной статистикой в целом по умершим от COVID-19 и высоким профессиональным риском из-за того, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты.
«Даже если учитывать только смерти, в которых власти официально признавали, что медицинский работник умер именно от COVID-19, мы получим 61 случай. При таких условиях доля смертей медицинских работников в России составит 2% — и это все равно в 5 раз выше, чем в среднем в упомянутых выше странах» - пишет издание.
По подсчетам, две трети всех подтвержденных изданием смертельных случаев заболевания среди врачей приходится на четыре региона: Москву, Московскую область, Петербург и Дагестан.
Около половины умерших медиков — это младший и средний медицинский персонал, чаще всего от COVID-19 в России умирают медсестры.