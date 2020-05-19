Пятрас Ауштравичюс: Власти Беларуси оставили народ наедине с коронавирусом 4 19.05.2020, 14:19

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Пятрас Ауштрявичюс

Фото: DELFI

Лукашенко пытается отрицать и скрывать эпидемию.

Соглашение Евросоюза и Беларуси об упрощении визового режима нельзя рассматривать как прорыв в двусторонних отношениях, заявил евродепутат от Литвы и докладчик Европейского парламента по Беларуси Пятрас Ауштравичюс. Политик cчитает, что для фундаментальных изменений от Беларуси требуется гораздо более серьезный прогресс в обеспечении и уважении основных прав и свобод человека, передает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

«Визовое соглашение было достигнуто в соответствии с потребностями народа Беларуси. Это полезное достижение, но его не следует рассматривать просто как серьезный прорыв в отношениях ЕС и Беларуси. Белорусские власти должны продолжать прилагать все усилия для достижения ощутимых результатов и полного обеспечения уважения прав и свобод человека и верховенства закона. Избирательные процессы и политическая система в Беларуси по-прежнему не соответствуют стандартам ЕС и другим международным стандартам и обеспечивают всеобщие, основные права и свободы человека. Парламентские «выборы» 2019 года в Беларуси выявили значительные процессуальные нарушения, ограничения для оппозиционных партий и кандидатов и отсутствие повышения уровня демократии», — подчеркнул Ауштравичюс.

Литовский политик добавил, что есть все признаки того, что власти Беларуси снова будут применять ограничения и репрессии во время президентских выборов, назначенных на 9 августа этого года. Ауштравичюс напомнил о недавних задержаниях правозащитников и журналистов.

«Многие из арестов были вызваны попытками Лукашенко отрицать и скрывать эпидемию коронавируса в Беларуси. Белорусское правительство не приняло активных мер для контроля за кривой распространения вируса и оставило население наедине с коронавирусом», — отметил Ауштравичюс.

Он добавил, что несмотря на пандемию коронавируса, строительные работы на Островецкой АЭС не были остановлены. Пятрас Ауштравичюс напомнил, что АЭС в Островце не соответствует международным стандартам ядерной безопасности, а ее расположениена внешней границе ЕС — серьезная угроза безопасности граждан во всей Европе.