Лабрадор по имени Лось получил докторскую степень американского университета 1 19.05.2020, 14:34

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Фото: Политехнический университет Виргинии

Пес шесть лет отработал в консультационном центре вуза.

Политехнический университет Виргинии в США присвоил восьмилетнему лабрадору по кличке Лось степень доктора ветеринарных наук, пишет nv.ua.

Пес шесть лет отработал в консультационном центре заведения, где оказывал психологическую помощь студентам.

За это время он провел 7500 консультаций и присутствовал на 700 мероприятиях, посвященных психическим расстройствам.

Фото: Политехнический университет Виргинии

По задумке Трента Дэвиса, координатора терапии при помощи животных, люди сначала сидят с собаками и расслабляются, после чего охотнее идут на контакт с психологом.

«Я часто наблюдаю за тем, как люди сначала гладят Лося, а через какое-то время они лежат на полу и говорят с ним детским голосом. Так что когда меня спрашивают: „Как работает эта терапия с собаками?“, я отвечаю, что как-то так», — рассказал Дэвис в интервью CNN.

Фото: Политехнический университет Виргинии

Помимо Лося в команде есть еще 3 пса — Дерек, Карсон и Вагнер. В свободное время Лось любит плавать и играть в перетягивание каната.

Однако сейчас лабрадор заболел — у него нашли рак. Пес лечится и первые тесты оценивают как положительные.