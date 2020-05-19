За «красные руки Пушкина» и граффити активисту вынесли приговор 19.05.2020, 14:50

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Филипп Шавров

Ранее белорусские правозащитники признали его политическим заключенным.

Активиста Филиппа Шаврова, который выкрасил руки памятника Пушкину красной краской, оштрафовали на 50 базовых величин. Такое решение принял суд Центрального района Минска, пишет tut.by.

Как сообщает «Правовая инициатива», такое наказание для активиста запросила гособвинитель. Она заявила, что политические причины преступления не считаются оправдательными.

Прокурор попросила заметить, что все свидетели и граждане, которые сообщили о порче памятника, были возмущены и оскорблены данным поступком и считают это актом вандализма и неуважения к культуре и истории.

Она также обратила внимание, что Филипп Шавров ранее не раз привлекался к административной ответственности и не имеет постоянного места работы, а также упомянула о добровольной явке с повинной и помощи следствию.

— Высокий суд, я прошу прощения у всех, кого мои действия оскорбили. Уверяю, что после оглашения приговора устроюсь на работу и не буду подобным более заниматься, — заявил Шавров в последнем слове.

Суд принял решение оштрафовать Филиппа Шаврова на 1350 рублей.

Напомним, Шавров обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 339, ч. 2 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство). А именно в том, что нанес краской изображение бело-красно-белого флага на гранитную составляющую памятника погибшим сотрудникам МВД, выкрасил в красный цвет руки памятника А. Пушкину, нанес надпись «1937» на забор насосной станции на окраине Минска.

Ранее белорусские правозащитники признали Шаврова политическим заключенным и потребовал прекратить его уголовное преследование. Они отметили, что в действиях Шаврова не было состава преступления, памятнику и другим объектам был нанесен минимальный ущерб, они не пострадали.

После задержания Шавров больше двух месяцев провел в СИЗО, ему изменили меру пресечения под подписку о невыезде за несколько дней до начала процесса.