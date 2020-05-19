Новая вспышка коронавируса зафиксирована на северо-востоке Китая 19.05.2020, 14:57

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Город закрыли на карантин.

На северо-востоке Китая в пограничном с Россией регионе произошла новая вспышка коронавируса. На карантин закрыт крупный город Шулань в провинции Ляонин, который находится в 200 км от Владивостока, а также несколько районов в соседних провинциях, передает «Настоящее время».

По данным Guardian и гонконгской газеты South China Morning Post, в Шулане введен жесткий карантин по образцу того, что в начале года действовал в Ухане. В городе с населением 700 000 человек закрыты все жилые комплексы: только одному человеку из каждого домохозяйства разрешено выходить из квартиры в течение двух часов один раз в два дня – чтобы купить продукты и товары первой необходимости. На данный момент в городе подтверждено 40 случаев коронавируса.

Также запрещен въезд в жилые комплексы для любых автомобилей, которые не принадлежат жильцам: исключение – машины скорой помощи. Жесткий карантин введен и в общежитиях: если в комплексе выявляется хотя бы один заболевший коронавирусной инфекцией, никто из жильцов не может покинуть здание. Также закрыты все общественные пространства и школы, остановлен общественный транспорт, а для лечения коронавирусных больных сейчас срочно переоборудуют больницу традиционной китайской медицины.

По данным China Daily, в Шулане в карантине под наблюдением врачей находятся уже сотни людей. Газета прогнозирует, что вспышка в районе будет продолжаться в течение нескольких недель.

Помимо Шуланя, карантинные ограничения, хотя и не в таком строгом режиме, были введены в городе Цзилинь и в одноименной провинции: там выявлены уже более 120 заболевших COVID-19. От Цзилиня до Владивостока порядка 350 км. В городе закрыты школы, а с ним самим приостановлено транспортное и железнодорожное сообщение. Также в Цзилине уволены шесть местных чиновников, в том числе глава отделения Коммунистической партии в Шулане и директор по контролю и профилактике заболеваний района Фэнмань. Во всем районе власти объявили высокий уровень эпидемиологической опасности.

Китайские власти предполагают, что коронавирус в регион завезли люди, которые вернулись из России. SCMP пишет, что всего в воскресенье в Китае выявили семь новых случаев инфицирования, четыре из них были завозными.

Агентство Bloomberg недавно назвало Россию новым "поставщиком" коронавируса в Китай, а Владивосток – одними из главных "ворот", при помощи которых болезнь проникает в страну. С момента начала пандемии во Владивосток со всей России действительно начали съезжаться граждане Китая, бизнесмены, студенты и сезонные рабочие. Все они пытались транзитом вернуться на родину, несмотря на закрытые границы.

Многие "транзитники" на момент прилета уже были больны коронавирусной инфекцией или, не имея симптомов, были скрытыми носителями вируса. По данным китайского МИД, сейчас на территории России находятся около 100 тысяч граждан Китая.