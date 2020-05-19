Анонсирован план действий Евросоюза по вопросу БелАЭС 19.05.2020, 15:15

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Вильнюс подчеркивает, что считает ситуацию со строительством АЭС в Островце неприемлимой.

Европейская комиссия объявила о предстоящем плане действий в связи со строительством Островецкой АЭС в Беларуси. Ответ Еврокомиссии пришел по запросу министра энергетики Литвы об обеспечении требований ядерной безопасности на строящейся в Беларуси атомной электростанции, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

«Наш сигнал тревоги услышали в институтах ЕС, и мы видим реальные шаги в этом направлении. Мы благодарны ЕС за усилия, но я продолжаю подчеркивать: невыполнение всех требований по ядерной безопасности на Островецкой АЭС возложит ответственность не только на Беларусь, но и на все институты Евросоюза, участвующие в этом процессе», — заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

В ответе на запрос Литвы еврокомиссар по развитию Оливер Вархели отметил, что в конце апреля Еврокомиссия направила Беларуси подробный план оценки строящейся АЭС и ожидает ответа от белорусской стороны. Совместная миссия Еврокомиссии и экспертов ENSREG прошла в марте.

В мае министр энергетики Литвы направил письмо в МАГАТЭ. В письме говорится, что доверие к ядерной энергетике и к МАГАТЭ как к организации зависит от ответа на неприемлемую ситуацию в Беларуси. Литовское министерство отметило, что Беларусь не выполнила рекомендации международных экспертов по итогам стресс-тестов — эти рекомендации должны быть реализованы до ввода АЭС в эксплуатацию. Кроме того, Беларусь до сих пор официально не соглашается оценивать выполнение рекомендаций Национального плана действий по стресс-тестам ЕС в соответствии с процедурами Агентства по регулированию ядерной безопасности ЕС (ENSREG), которое является стандартной практикой в процедуре стресс-тестов ЕС.

Накануне «Движение против Островецкой АЭС» призвало президента Литвы Гитанаса Науседу и премьер-министра Саулюса Сквернялиса отклонить соглашение о приоритетах партнерства Евросоюза и Беларуси, подписание которого запланировано на июнь. Члены движения считают, что в декларацию должны быть внесены позиции Литвы о небезопасности АЭС.