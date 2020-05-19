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На «Гродно Азот» растет количество заболевших коронавирусом

  • 19.05.2020, 15:50
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На «Гродно Азот» растет количество заболевших коронавирусом

С положительным результатом теста на Covid-19 на предприятии зарегистрировано 29 человек.

Как сообщает газета «Гродненский химик» количество человек инфицированных коронавирусом дошло до 29 работников. Выздоровели уже восемь человек, пишет kp.by. На данный момент предприятие насчитывает 37 контактов I уровня, и 38 второго. Контакты первого уровня зарегистрированы и в филиале «Завода Химволокно». Сейчас их там 4 человека.

По словам журналиста Дениса Ивашина, на предприятии «Гродно Азот» количество случаев заболевания коронавирусом может достигать нескольких сотен.


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