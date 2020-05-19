Археологи обнаружили 5300-летний город 1 19.05.2020, 16:21

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Исследователи установили город благодаря «Книге перемен».

Возле реки Хуанхэ в Китае археологи провели раскопки древнего поселения. Предположительно городу уже 5300 лет, и в нем проживал известный Желтый император по имени Хуан-ди, пишет lenta.ua.

Согласно данным китайских изданий, территория раскопок занимает 1,17 миллиона «квадратов», а сам древний город находится на расстоянии 2 километров от большой реки Хуанхэ. Найденный город в древний период считался наиболее населенным и относился к археологической культуре Яншао.

В ходе работы специалисты обнаружили стены зданий, различные траншеи и много гробниц, расположенных в некрополях. Эксперты также нашли изделия из керамики: один набор был похож на элементы созвездия Большой Медведицы — символа политики. Известно, что раскопки будут продолжаться для того, чтобы получить больше информации о данном городе.

Исследователи установили город благодаря «Книге перемен» — классическому философскому трактату. Автор произведения рассказывал о могущественном поселении, которое находилось на территории проведения раскопок. В Университете Пекина утверждают, что данный город является частью античного государства, которое достигло своего расцвета в период правления Хуан-ди.