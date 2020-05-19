Блогера Сергея Тихановского приговорили еще к 15 суткам лишения свободы 8 19.05.2020, 16:47

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Фото: «Радыё Свабода»

Всего он должен отсидеть 45 суток.

Автор YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский был приговорен 19 мая к лишению свободы сроком на 15 суток. Такое решение принял судья Александр Мохарев в Советском районном суде Гомеля, передает «Радыё Свабода».

Суд рассмотрел два протокола по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка проведения массового мероприятия). Так милиция расценила встречи Тихановского с подписчиками в Солигорске и Миорах.

Адвокат подал ходатайство – вызвать свидетелей. Судья отклонил его: «У нас есть протоколы. То, что есть – с тем и будем работать».

Административное дело состоит из рапорта Солигорского РОВД. Сотрудники милиции отметили в нем, что «5 мая при проведении мониторинга интернета заметили видеоролик «Солигорск, встреча с подписчиками», размещенный на YouTube-канале «Страна для жизни».

Из видеозаписи милиция узнала, что Сергей Тихановский 25 марта «организовал и провел собрание граждан» без разрешения Солигорского райисполкома. Тихановский также «проводил опрос граждан, в том числе спросил неизвестного гражданина по имени Руслан: «Нужна ли смена правительства?» и получил положительный ответ». Также, согласно рапорту милиции, «Тихановский вместе с Неронским (блогером YouTube-канала «Слуцк для жизни» - Ред.) обсуждали коррупцию среди чиновников».

Во время суда продемонстрировали стрим с Солигорска 25 марта. Тихановский спрашивал людей: «Нужна ли смена правительства», а его собеседники отвечали «да», и рассказывали о своих проблемах.

«Что нужно изменить, чтобы мы жили в стране для жизни?» - спрашивал блогер. «Власть», - отвечали очередные собеседники из Солигорска.

Административный протокол был составлен милицией и в Миорах. Согласно рапорту, «во время мониторинга интернета на YouTube-канале «Страна для жизни» было найдено видео «Миоры, город для жизни, общаемся с подписчиками». В ролике блогер проводил «интервью с гражданами, с которыми обсуждал политическую и социальную ситуацию в стране», и в этих действиях есть признаки нарушения статьи 23.34 КоАП. Милиция в Миорах составила протоколы на местных жителей, которые принимали участие во встрече с Сергеем Тихановским. Об этом сообщили в суде в Гомеле.

«Есть рапорт начальника милиции Миоры РОВД, он правильно определяет, что произошло: «Тихановский записывает интервью». Так оно и было. Я подходил к одному человеку, шел, приветствовал, задавал вопрос - одному человеку! В кадре был один человек. В ролике видно, что я беру интервью, общаюсь с людьми, не звучит никаких призывов – какой это митинг?», - заявил Сергей Тихановский в суде.

Он объяснил судье, как делаются ролики. «А если это монтаж? А если это совместили - разные ролики и сюжеты? А если это актер в кадре? А если делают монтаж, спецэффекты?»- сказал блогер.

Он обратил внимание, что милиция в протоколах указала дату совершения преступления в день, когда видео было размещено на YouTube-канале. «Снять можно было в любое время, и опубликовать в интернете в любое время - как это можно пометить датой совершения преступления? Я не проводил никаких митингов. Если я проведу хотя бы один митинг, вы его ни с чем не перепутаете, уверяю вас!»- заявил блогер в суде.

Адвокат Олег Юрченко также попросил суд оправдать своего клиента, поскольку его действия не являются правонарушением.

Ранее, после двухдневного преследования 6 мая милиция задержала Сергея Тихановского в Могилеве по решению Советского районного суда Гомеля об административном аресте.

Тихановский уже 13 дней находится в СИЗО в Гомеле. Оттуда он был доставлен на судебное заседание 18 мая, где был приговорен к лишению свободы сроком на 15 дней.