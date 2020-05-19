Гандбол: Из-за COVID-19 минский СКА исключили из Балтийской лиги 19.05.2020, 17:10

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Такое решение принял директорат лиги.

Директорат Балтийской лиги объявил, что со следующего сезона в турнире будут участвовать только команды трех стран — Эстонии, Латвии и Литвы, пишет "Прессбол".

"Это решение принято на сезон-2020/21, учитывая все аспекты проведения турнира, а также серьезность ситуации в мире касательно Covid-19.

Мы с сожалением сообщаем Вам о данном решении, но мы также хотим выразить глубочайшую признательность командам СКА-Минск и "Риихимяки". Обе команды были великолепными партнерами на протяжении всех лет и многое дали Балтийской лиге — и СКА, и "Риихимяки" были прекрасным ориентиром в плане проведения матчей и профессионального подхода во всем", — цитирует послание официальный сайт СКА.

Отмечается, что решение принято без каких-либо обсуждений со СКА и "Риихимяки".