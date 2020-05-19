В Минске отменили выпускные вечера 19.05.2020, 17:19

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Аттестаты выпускникам выдадут 10 июня.

В столице Беларуси отменили выпускные вечера для школьников. Аттестаты об общем среднем образовании выпускникам вручат 10 июня, сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома, пишет «Минск-Новости».

Торжественное вручение этого документа должно состояться в течение дня: конкретное время определяет школа.

— Никаких вечерних мероприятий не планируется, — отметили в комитете по образованию.

В нынешнем году столичные школы оканчивают более 9 600 одиннадцатиклассников.