«Администрация колледжа об этом молчала и отправила больных к нескольким сотням здоровых учащихся» 3 19.05.2020, 17:40

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Фото: Википедия

В минском колледже произошла вспышка COVID-19.

Вспышка коронавируса в филиале Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники - Минском радиотехническом колледже. Как минимум, одна зараженная и восемь контактов первого уровня, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Я учусь в Минском радиотехническом колледже, живу в общежитии, - пишет читатель. - Недавно у девочки из колледжа обнаружили коронавирус, а ее одногруппников отправили на карантин в общежитие, где живут почти 500 человек.

Вчера одному из контактов первого уровня стало плохо. Он вызвал скорую. Как оказалось, до вчерашнего момента никто в учреждениях здравоохранения не знал о том, что в общежитии восемь контактов первого уровня. Администрация колледжа об этом молчала и отправила потенциально больных к нескольким сотням здоровых учащихся. Мы также ходим на пары".

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