Рентгенолог из Гродно (он же футбольный судья): Реанимация забита тяжелыми больными, медперсонала не хватает 4 19.05.2020, 17:45

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Юрий Гуз

«Слабые поумирают».

Коронавирус не может остановить белорусский футбол, зато в белорусском футболе есть люди, которые стараются остановить коронавирус. 32-летний судья Юрий Гуз работает на чемпионатах страны по пляжному и мини-футболу, при этом его основная профессия – рентген-лаборант Гродненской областной больницы медреабилитации, ныне перепрофилированной под прием зараженных COVID-19.

Гуз помогает врачам определять поражения легких и в интервью «Трибуне» рассказал о своих буднях.

«Тяжелые больные только в реанимации, она ими забита»

- Моя работа – делать рентген больным, поступающим в приемный покой. Потом пересылаю снимки специалисту, который удаленно выносит по ним заключение. Сейчас к нам попадают в основном только больные с коронавирусом. Есть клиники, которые перепрофилировали в «грязные» больницы, в Гродно это инфекционная больница, наша клиника [Гродненская областная больница медреабилитации] и еще пара штук.

И если у пациента потенциально может быть пневмония, его везут в ту из перечисленных больниц, где есть места. Как правило, прежде всего больного направляют на снимок легких, и если на снимке видим пневмонию, без вопросов кладем человека в стационар. Потом делаем экспресс-тесты на вирус, сразу получаем результат.

До коронавируса мы занимались восстановлением инсультных больных и тех, кто перенес операцию на сердце, еще в одном корпусе была пульмонология. Из-за ее наличия нас и переделали самыми первыми в Гродно под лечение ковида.

Раньше были тяжелые инсультные больные, лежачие, которые требовали ухода. А с ковидными легче, они могут сами в туалет сходить, что-то попросить. Тяжелые только в реанимации, она ими забита. Многие больные нуждаются в кислороде, подключаем их к нему, если сатурация (насыщение крови кислородом – прим.) падает ниже 83-86 процентов.

Конечно, за последнее время работы, хоть и ненамного, стало больше, пациентов хватает. Бывает, за 12-часовую смену привозят 25 человек (это только в одну больницу, где работает Юрий - прим.) то есть надо сделать 50 снимков. Иногда за ночь принимаем троих-пятерых человек, но это если больница уже забита и больше принимать мы не можем. Тогда сообщаем в станцию скорой помощи, что загружены, и до утра они нас не беспокоят.

Но если, как сейчас, мест хватает, явно будут целую ночь возить больных. Иногда привозят с интервалом в час, иногда – сразу нескольких. Пару дней назад привезли женщину под 200 кг, пришлось вызывать МЧС, чтобы помогли с ней работать. Допустим, на посту у нас две худенькие медсестры, и как им эту женщину переложить?

Работаем в противочумных костюмах, к ним все уже привыкли. Начали принимать больных с подозрением на ковид с 13 апреля, и нам тогда сказали: защищаться не стоит, думали, все обойдется, максимум надевали маски. Но с 23 апреля нас полностью перевели под ковид, и мы сами начали искать костюмы. Нам выдали по одному костюму, а потом поняли, что все серьезно, и взялись за обеспечение нас СИЗами (средствами индивидуальной защиты – прим.).

Конечно, иногда хочется купить себе что-то получше, чем те СИЗы, что нам выдали, много где их искали. Проблема еще и в размерах – например, девушке ростом 160 см выдают двухметровый костюм, и что с ним делать?

Приходилось брать малярный скотч и заужать размер. На данный момент все хорошо, мы купили свои маски на глаза и хорошие респираторы, которые не натирают лицо. Государство нам тоже все выдает, но то, что они закупили, не всегда удобно для нас. Хотя всякое бывает, и если мне вдруг кто порвет костюм, буду ходить в том, что выдали.

Чтобы узнавать друг друга в костюмах, подписываем себя, потому что иначе сложно. Как только надели костюмы, вообще не понимали, кто к тебе подходит, было много историй. Стоит, допустим, пять медработников, и надо передать доктору заключение по рентгену. Тогда сначала определяешь, кто перед тобой – мужчина или женщина, а потом пытаешься разобраться, где доктор, назначивший снимок.

Приходится искать по глазам. Еще медсестры жалуются на то, что тяжело дышать в респираторах. Они раньше не занимались спортом, вели обычный образ жизни, и им сложновато пару часов походить в масках.

«Чтобы сходить в уборную, нам нужно оставить кабинет, пройти на второй этаж, переодеться в шлюзе и только потом найти туалет, куда можно сходить»

- Некоторые медработники начинают психовать в конце смены, когда много людей и накапливается усталость, бывает, засыпают от усталости сидя. Мы ведь не железные, кому-то действительно тяжело так работать. Суматоха, дышать нечем, голова от всего разрывается. Пробежался туда-сюда, очки потеют, а ты не можешь снять и протереть. Много мелочей, которые мешают работать, тот же туалет.

Чтобы сходить в уборную, нам нужно оставить кабинет, пройти на второй этаж, переодеться в шлюзе и только потом найти туалет, куда можно сходить. После чего, чтобы вернуться на работу, надо все эти процедуры провести в обратном порядке.

Сейчас приду на работу, и мне понадобится минут 20, чтобы подготовиться к переходу в «грязную» зону. Зайду, надену свою чистую медицинскую униформу, потом пойду в шлюз на втором этаже, и то там не должно быть больше двух человек. Переоденусь в противочумный костюм, посмотрюсь в зеркало, чтобы нигде не было никаких щелей, и только тогда пойду работать.

Обычно за смену выходим из «грязной» зоны один-два раза, потому что нет смысла в этой беготне. Допустим, ты тратишь 15 минут, чтобы снять костюм, и 15 – чтобы надеть. Смысл в этом, если ты отойдешь в туалет, а тебе позвонят и скажут: мы везем пневмонию?

Если начинаю смену в 8 вечера, где-то после полуночи могу пойти перекусить. Бывает, волонтеры в обед привозят покушать, и вечерней смене тоже что-то достается.

Раньше перед работой мог выпить чаю, сейчас так не делаю, потому что могут быть последствия – в момент, когда много работы, придется уходить. Парни переносят все это полегче, а вот девушки больше страдают, как-то они чаще бегают.

Когда некому заменить, это может стать проблемой. Например, ночью в отделении 35 человек и одна медсестра, ей не отлучиться, потому что в любую минуту могут позвать.

Мне и другим молодым ребятам, с которыми работаю в приемном покое, сейчас интересно. Бывает, сидим и думаем: почему никого не везут? Тогда очень скучно и душно, а снять костюм ты не можешь. У меня, например, костюм вообще не пропускает воздух, так что открываю все окна в кабинете, чтобы не было жарко.

«Видел, как на матчах БАТЭ и брестского «Динамо» было много народа – все-таки это не очень правильно. Смотрю, люди успокоились, даже перестали носить маски»

- Следует ли проводить сейчас матчи? Вопрос спорный. Болельщикам говорят, что лучше не ходить на игры, но им же не запретишь. Можно хотя бы сделать дистанцию и рассаживать их, например, через четыре кресла. В начале эпидемии побывал на матче «УВД-Динамо», и руководство спорткомплекса обозначило на сиденьях, что надо садиться через два кресла. Люди сначала сели, как хотели, но потом стали придерживаться правил.

А так главное – не ходить толпой. Видел, как на матчах БАТЭ и брестского «Динамо» было много народа – все-таки это не очень правильно. Смотрю, люди успокоились, даже перестали носить маски. Все для них стабильно, прирост больных примерно по тысяче человек.

Если бы всех напугали, сказали, что у нас каждый день появляется по две-три тысячи зараженных, как в той же Швеции… Думаем, у нас такая же статистика, но просто у нас делают тесты тем людям, которые уже серьезно заболели.

Уже понятно, что коронавирус никуда не денется, останется с нами, как вирус гриппа. Да, слабые поумирают, но когда пришел вирус «испанки», от него же тоже погибло 50 миллионов человек. Потом «испанка» пошла на спад, все к ней привыкли.

Думаю, так будет и с этим вирусом, придется с ним встречаться ежегодно. Главное пережить эту вспышку.

Конечно, в пик эпидемии лучше отменить спортивные мероприятия. Например, слышал в новостях, что когда была сложная ситуация в Витебске, брестские футболисты боялись ехать играть туда.

Допустим, в составах «Витебска» и брестского «Динамо» по 25 человек, они встретились и пообщались. Да, долго они не контактируют, но кто-то из них может быть ослаблен из-за чего-то другого и легко подхватит вирус. А потом тренировки, все вместе гуляют, кушают… Вирус легко распространить, и никто не знает, не больны ли мы с вами. Скорее всего, больны, просто бессимптомно.

Отмена матчей была бы идеальным вариантом, но не уверен, что это возможно. Сейчас же можно все посмотреть по телевизору, да и вообще без развлечений жить скучно. Вы же видите, сколько людей смотрят сейчас наш чемпионат, у клубов появляются международные болельщики.

Мне нравится, как сделали в Германии, где футболистов раз в неделю тестируют на ковид и пока не пускают болельщиков на трибуны. Еще возобновляется чемпионат Украины, и с медицинской точки зрения очень интересно будет их [с бундеслигой] сравнить.

Здоровый человек при правильной рассадке не должен заразиться, он не сможет получить достаточно вируса. Чтобы заболеть, нужен очень сильный контакт. То есть надо или жить с человеком, или чтобы он подошел и сильно накашлял в лицо.

Если речь о людях до 40 лет, не вижу смысла для них не ходить на стадион. Но, как правило, на футбол ходит много пенсионеров, а им лучше бы сидеть дома. Чем меньше вируса они получат, тем легче перенесут болезнь.

Почему много болеют в домах престарелых? Потому что они там постоянно вместе в маленьких помещениях, пенсионеры ведь любят поговорить, рядом посидеть на лавочке.

«К тебе в кабинет приходит хорошо одетый веселый человек. Делаешь снимок, а там большая пневмония. Думаешь: блин, почему?»

В среду привезли крепкого парня 1991 года рождения. Улыбается, говорит – лишь бы не было пневмонии, хочу домой. Делаем снимок, а в легких просто ужас. Не понимаешь, как он спокойно ходит с такой пневмонией? Конечно, молодые легче выздоравливают, но все равно неизвестно, что с этим парнем будет. Он сам как увидел снимок, без проблем согласился на лечение в больнице.

И как понять, почему кто-то крепкий заболевает, а кто-то слабый постоянно ходит в толпе – и ему ничего?

Те из медиков, кому за 40, очень плохо относятся ко всяким мероприятиям с массовым скоплением людей, в том числе к спортивным.

Думаю, волнуются за своих детей, видят, как некоторые внешне здоровые и адекватные больные поступают с тяжелыми пневмониями.

Что касается общественных мероприятий, все очень боятся наплыва в больницах. Сейчас уже не хватает персонала. Допустим, у нас в больнице 250 коек, 150 из них занято. Но если занять все, медработников не хватит, уже сейчас на одного медика 35 больных. В такой ситуации не успеешь даже просто поднести воды или измерить температуру.

Когда началась вся эта ситуация, у медиков сразу спросили, все ли готовы работать. И некоторые мои коллеги ушли в отпуск за свой счет. Всем предлагают – идите работать в отделение, на пост, но многие медработники боятся. Если страшно даже медикам, что уже говорить о простых людях?

Может, простые люди и не боятся, потому что не видят этого. Например, [раньше] посмотрев на человека, ты сразу мог сказать, болеет ли он. Если у него большой вес, он потеет, у него синие губы, понятно, что могут быть проблемы с сердцем, сахарный диабет.

Но тут к тебе в кабинет приходит хорошо одетый веселый человек. Делаешь снимок, а там серьезная пневмония. Думаешь: блин, почему? Рассказывает, что с больными людьми не живет, в опасные места не ходит. Как он заразился? Не угадаешь.

«Главное – не унывать. Если нет настроения, не вылечишь никакую болячку»

- Нужно оберегать себя и близких. То есть, выполняя правила предосторожности, ты больше защищаешь не себя, а других от себя. Я хожу по улице без маски, но если зайду в магазин, мне придется ее надеть. Работаю в «грязной» больнице, и не хочется кого-то заразить.

По воскресеньям мы с друзьями обычно играем в футбол, там даже есть ребята из высшей лиги по мини-футболу, но сейчас пока туда не хожу. Зачем подставлять своих близких?

Мы, медики, защищаемся, но, например, у нас у одной медсестры подтвердился ковид. Хотя в нашей больнице ни один медработник не болеет тяжелой формой ковида.

Что для себя я вынесу из истории с коронавирусом? Не могу выделить какие-то глобальные новшества, но хорошо, что мы помогаем друг другу. Например, когда в нашей больнице у кого-то чего-то нет, порвался костюм или хочется респиратор получше, находим это или у волонтеров, или где-то на сайтах.

Я сегодня буду работать в новом респираторе, и хоть, кажется, это мелочь, но сразу поднимается настроение, думаешь, что теперь еще лучше защищен. Все стали намного дружнее.

В магазинах кое-где стерлись ленты на полу для обозначения социальной дистанции, но люди ее все равно держат, еще и на рынках, где лент не было, не подходят друг к другу. Теперь все шутят, что нужно навсегда оставить эту привычку держать дистанцию :).

Главное – не унывать. Если нет настроения, не вылечишь никакую болячку. В случае проблем со здоровьем, как и если что-то не получается с судейством, надо бороться.