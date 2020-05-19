В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от диагноза 7 19.05.2020, 17:59

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Похороны на Новом Колпинском кладбище в Петербурге

Фото: ТАСС

Об этом сообщает главный санитарный врач города.

Главный санитарный врач Cанкт-Петербурга Наталья Башкетова ужесточила правила похорон из-за "ухудшения эпидемиологической обстановки". Родственникам запретили прощания с умершими вне зависимости от причин смерти. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на предписание, пишет «Радио Свобода».

"Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге", – говорится в документе.

"Фонтанка" уточняет, что этот документ пока нигде не опубликован, фотографию предписания прислал в редакцию один из читателей. При этом в ГУП "Ритуальные услуги" изданию подтвердили, что хоронить всех умерших действительно будут в закрытых гробах, даже если причиной их смерти стали ДТП или насильственные действия. "Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности", – пояснили в учреждении. На какое время введён запрет – неясно.

Ранее петербургское управление Роспотребнадзора предписало хоронить в закрытых гробах только умерших от коронавирусной инфекции, пишет Север.Реалии.

По официальным данным на 19 мая, в Петербурге выявлено 11 340 случаев заболевания. Умерли 95 человек, выздоровели 2272 человека.

В последние дни резкого роста числа новых инфицированных в Петербурге, по официальным данным, не наблюдается, их число колеблется от 400 до 450. В связи с этим неясно, что имеется в виду под "ухудшением эпидемиологической обстановки".

Губернатор Петербурга Александр Беглов на днях заявлял, что, помимо коронавирусной инфекции, в городе многие болеют так называемой внебольничной пневмонией, причём число смертей от пневмонии в несколько раз больше, чем подтверждённых случаев смерти от COVID-19. Такая же ситуация и в ряде других регионов, наиболее известен пример Дагестана.

В Москве на время так называемого режима самоизоляции закрыт доступ на кладбища, однако на участие в похоронах этот запрет не распространяется.