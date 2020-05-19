В Беларуси разрешили снимать деньги с карточки в кассах магазинов 4 19.05.2020, 18:04

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Но по суммам есть нюансы.

С 5 июня такая функция заработает в сельской местности, малых городских поселениях, на территории вне населенных пунктов. С 1 января — на территории всей страны. Правда, по суммам есть нюансы, пишет «Онлайнер».

Сегодня на Национальном правовом интернет-портале появилось постановление Совета министров №290/11 от 15 мая 2020 г. По нему уже с 5 июня жители деревень, небольших городов смогут снимать наличку через кассы магазинов. Выдавать деньги разрешено юрлицам и ИП, которые реализуют товары, выполняют работы и оказывают услуги.

За одну операцию можно будет получить не более 5 базовых величин. На сегодня это 135 рублей.