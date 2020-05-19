Впервые за 30 лет в зоопарке Сан-Диего родился карликовый бегемот 19.05.2020, 18:10

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скриншот: sandiegozoo / instagram

Видоефакт.

В зоопарке города Сан-Диего, штат Калифорния, США, впервые за 30 лет родился карликовый бегемот, передает «Новое время».

Карликовые бегемоты — вымирающий вид. В дикой природе они остались только в лесах Западной Африки — там живет от 2 до 2,5 тысяч особей.

Герою-бегемотиху зовут Мейбл, ей 4 года. Ее детеныш чувствует себя хорошо и уже через несколько часов после рождения пытался ходить за мамой, пишет CNN.

Имя ему пока еще не дали и сейчас малыш активно адаптируется к среде — например, он уже умеет плавать.