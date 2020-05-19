Белорусская гимнастка Галкина: После COVID-19 обоняние появляется через 2-3 месяца 3 19.05.2020, 18:15

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Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Спортсменка рассказала о своих симптомах коронавируса.

Белорусская гимнастка Екатерина Галкина сообщила в Instagram, что переболела COVID-19, и поделилась, какие симптомы у нее были.

— Примерила корону и поняла, что не идет она мне. Тот, кто не знает, о чем это, — это о коронавирусе. Он убежал от меня, как подлый трус!

Какие симптомы у меня были? Поначалу самые обычные: знобило и ломало. Через пару дней как-то необычно начала болеть голова. Хотелось ее оторвать и покатить.

Температуры у меня не было! Через 5 дней пропало обоняние, что и дало понять, что это оно и есть. Обоняние появляется после этого вируса очень нескоро… Доходит до 2, 3 месяцев. Поэтому в ресторанах пока я буду самым неприхотливым гостем, — написала спортсменка.

Екатерина Галкина — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, призер чемпионатов мира и Европы. Участница Олимпийских игр 2016 года в составе национальной сборной Беларуси.