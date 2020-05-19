Курс биткоина упал до 0 на крупной бирже

Курс биткоина упал до 0 на крупной бирже2
- 19.05.2020, 18:32
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После этого торги были приостановлены.
Сегодня, 19 мая, курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля. Однако на данный момент неизвестно, был ли это сбой в отображении информации или по данной цене действительно была заключена сделка, передает РБК со ссылкой на Сoinpost.
Биржа информацию о падении не подтверждала. Однако обесценение первой криптовалюты на BitMEX также зафиксировал пользователь Bitcoin Jack, о чем он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
I hope this is a bug pic.twitter.com/uF2fzZgWSE— //Bitcoin 𝕵ack 🐐 (@BTC_JackSparrow) May 19, 2020
Сегодня, после 13:00 BitMEX ушла на тех.обслуживание. Как сообщило руководство площадки, причиной этого стала неисправность механизма, отвечающего за торги. На данный момент сбой устранен. Вывод средств приостановлен, будет открыт около 18:00, говорится на официальном сайте компании.