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Курс биткоина упал до 0 на крупной бирже

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  • 19.05.2020, 18:32
  • 3,181
Курс биткоина упал до 0 на крупной бирже

После этого торги были приостановлены.

Сегодня, 19 мая, курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля. Однако на данный момент неизвестно, был ли это сбой в отображении информации или по данной цене действительно была заключена сделка, передает РБК со ссылкой на Сoinpost.

График Bitcoin на бирже Bitmex
Фото: Сoinpost.jp

Биржа информацию о падении не подтверждала. Однако обесценение первой криптовалюты на BitMEX также зафиксировал пользователь Bitcoin Jack, о чем он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Сегодня, после 13:00 BitMEX ушла на тех.обслуживание. Как сообщило руководство площадки, причиной этого стала неисправность механизма, отвечающего за торги. На данный момент сбой устранен. Вывод средств приостановлен, будет открыт около 18:00, говорится на официальном сайте компании.


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