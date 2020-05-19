Ливянт: За время пандемии Министерством образования не сделано ничего, ноль 19.05.2020, 18:40

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Евгений Ливянт

Фото: zautra.by

Министр образования и его заместители напоминают ведущих «Калыханки».

Основатель репетиторского центра «100 баллов» Евгений Ливянт прокомментировал ответ министерства журналистке «Салідарнасці». По информации министерства, в настоящее время не планируется изменение порядка и сроков проведения выпускных экзаменов.

— Так ведь и пандемия коронавируса не была запланирована, но ей уже почти три месяца в нашей стране. И за это время Министерством образования не сделано ничего, вообще, совсем, ноль, — считает Евгений Ливянт. — Никаких решений не принято об изменении в организации учебного процесса, никаких решений не принято об изменении сроков и порядке организации школьных экзаменов, никаких нормативных документов и законодательных инициатив.

Министр и его заместители напоминают мне ведущих «Калыханки» и «Спокойной ночи, малыши», которые в конце передачи каждый день убаюкивающим голосом сообщают нам, что все будет хорошо, надо только глазки закрыть и забаюбаить.

Все эти конторы под названием Национальный институт образования, педагогические университеты, институты развития образования и прочие можно смело зачислять филиалами в концерн «Рога и копыта» — за три месяца не смогли произвести на свет ни одного образовательного продукта, ни помочь учителям в организации учебного процесса. Где все эти доценты с кандидатами педагогических наук, а возможно, и целые доктора?

Но я представляю с каким азартом эти конторы возьмутся за очередной распил бюджета под проект очередного безумия под пафосным названием «Национальная образовательная платформа». Я так и представляю очередную статью минобровского борзописца: «Ливянт против Национальной образовательной платформы, так как с её помощью мы уничтожим всех репетиторов».