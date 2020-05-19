Чубайс констатировал смерть нефтяной экономики в России 3 19.05.2020, 18:48

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Анатолий Чубайс

Нефтяная модель экономики, десятилетиями кормившая РФ валютными доходами, прекращает свое существование.

Нефтяная модель экономики, десятилетиями кормившая Россию валютными доходами, на которые импортируются технологии, оборудование и потребительский ширпотреб, прекращает свое существование. Такое мнение в интервью Forbes высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», - сказал он.

Нефтегаз сегодня обеспечивает 20% ВВП, 40% бюджета и 60% экспорта. «Это хребет (экономики). И мы получили не звоночек, а какой-то набатный колокол. Все, ребята! Хорош рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете. Если не слезете, то в тупик заедете - не на горизонте в год, не на горизонте в три года, но в долгую», - предупредил Чубайс.

Прогнозы по ценам на нефть неутешительные. «Даже самые большие оптимисты сколько там говорят? 40 за баррель? Чудесно, у нас в этом году бюджет рассчитан исходя из 42,5 доллара за баррель. Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики», - сказал Чубайс.

Это не значит, что надо закрывать Западно-Сибирское нефтяное месторождение, подчеркнул он: «Но про стратегию, конечно же, нужно для себя это решение принять. Чем раньше мы начнем сворачивать с этого пути, тем в большей степени мы снимем со страны стратегические риски государственного масштаба».

По итогам 2020 года прогнозируется падение российской экономики на 5% «при хорошей погоде», и в результате кризиса миллионы людей столкнутся с тяжелым снижением уровня жизни. «Особенно болезненно это будет для самых незащищенных, самых бедных. Это как раз та категория (населения), которая живет без сбережений, без запасов. Как кто-то правильно сказал, не помню уже кто: «Богатые станут чуть менее богатыми, средний класс станет немножечко поменьше, а вот бедные станут совсем бедными». И вот это самая тяжелая часть всей истории», - посетовал Чубайс.

Он добавил, что для мира в целом удар будет очень тяжелым и очень серьезным, с политическими последствиями точно. «Дай Бог, чтобы без потрясений революционного характера», - добавил глава «Роснано».

Скорость восстановления экономики будет зависеть от выбранной политики. По мнению Чубайса, «нужен стратегический заход» в тему инноваций. На сегодня индустрия прямых инвестиций в Мексике в 10 раз больше (чем в России), в Польше - в 13 раз больше, в Китае - в 23 раза больше, в Израиле - в 60 раз больше, в США - в 93 раза больше.

«Нужно серьезное целеполагание всей государственной системы контроля на задачу под названием «защита частной собственности и защита предпринимательства», потому что это и создает инновации», - подчеркнул Чубайс.