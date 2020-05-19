Коронавирус атакует Гродненскую область 19.05.2020, 19:00

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иллюстрационное Фото

Новые данные.

Новая информация об очагах Covid-19 в населенных пунктах Гродненской области. Заражение обнаружено в школе №8 и №26 в Гродно и в детском саду №18 в Лиде, передает телеграм-канал «Баста!».

«Сейчас мне позвонила учительница моей дочери и сказала, что школу №26 в Гродно посещать нельзя, так как у ученика 2 класса подтвердился Covid-19. Учителя должны ходить на работу, как положено», - пишет читатель.

«Школа №8 в Гродно закрыта на карантин. Анализы взяли у 200 человек из 400 так как только они ходили в школу. Больны двое учителей и несколько детей. С сегодняшнего дня школа полностью закрыта», - сообщает подписчик.

Сморгонь. На подстанции скорой помощи есть больные «короной». Находятся на лечении дома. Остальные контакты первого уровня работают. Есть контакты с симптомами, но руководство ЦРБ в приказном порядке сказали тесты им не делать. Не делали как контактным, так и контактым с симптомами. Люди продолжают работать», - пишет читатель.

«В Кореличах вчера выявили коронавирус у девяти работников местных электросетей. Люди смотрели БТ и ходили без масок. Руководству все равно», - сообщает подписчик.

«Гродно, Пушкина, 39. В пятом подъезде зараженный ждет второго теста. Первый был положительный). В четвертом подъезде также есть человек с подозрением на заражение», - пишет читатель.

«Лида, детский сад №18. Пять воспитателей с подтвержденным Covid-19 в больнице. Некоторые - на больничном, в группах у детей берут мазки», - сообщает житель Лиды.

«Заведующий одного из отделений Гродненского областного кардиоцентра получил положительный результат теста на коронавирус. Там уже были смерти», - пишет читатель.

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