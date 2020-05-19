В Чехии фиксируют резкий рост заболеваемости COVID-19 19.05.2020, 19:08

1,216

Несколько дней назад в стране ослабили карантин.

В течение последних 24 часов в Чехии выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщило 19 мая министерство здравоохранения страны.

Впервые с 18 апреля число зафиксированных за сутки заражений превысило 100. К примеру, 18 мая сообщалось о 20 инфицированных.

За прошедшие сутки умер один человек, страдавший коронавирусным заболеванием.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии составило 8586, число летальных исходов – 298.