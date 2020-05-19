Bloomberg прогнозирует падение ВВП РФ во 2-м квартале на 16% 19.05.2020, 19:49

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Последствия эпидемии будут для экономики РФ более серьезными, чем во время мирового финансового кризиса.

Валовой внутренний продукт России во втором квартале 2020 года может сократиться на 16 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таков прогноз агентства Bloomberg на основании данных о российской экономике в апреле, предоставленных министерством финансов России. Минфин РФ опубликовал данные о доходах и расходах бюджета в апреле.

Аналитики Bloomberg отмечают, что введенные в России карантинные меры серьезно ограничили экономическую активность. По оценкам агентства, в апреле экономика сократилась на четверть. Bloomberg, в частности, указывает на спад продаж автомобилей в апреле на 72 процента.

Bloomberg считает, что последствия эпидемии будут для российской экономики более серьезными, чем во время мирового финансового кризиса.