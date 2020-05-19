Как звучит древнейшая мелодия в мире 1 19.05.2020, 20:03

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фото с сайта: nauka.boltai.com

Старейшим «нотным записям» исполнилось уже почти 3500 лет.

Многие заблуждаются, называя древнейшей нотной записью «эпитафию Сейкилоса» из Древней Греции. Песня, записанная словами и знаками нотации на могильном камне неподалеку от Эфеса, датируется всего лишь 200 — 100 г. до н.э., то есть её можно назвать относительно молодой. Старейшими же «нотными записями» являются хурритские песни, которым исполнилось уже почти 3500 лет, пишет «Популярная механика».

Хурриты — это народность, жившая за пару тысяч лет до нашей эры на территории Месопотамии. Они образовали ряд небольших месопотамских государств, торговали там, воевали, в общем, жили как жилось. Никакой Древней Греции в те времена не было как таковой. В 1950-е годы велись активные раскопки королевского дворца хурритского государства Угарит близ холма Рас-Шамра (ныне, к несчастью, на территории Сирии).

В процессе было найдено 36 клинописных табличек с записями, отличными от обычных текстов (правда, только одна сохранилась целиком, без повреждений). Таблички впервые опубликовал французский археолог Эмануэль Лярош — уже с пояснениями. Клинопись к тому времени уже была давно расшифрована, и потому Лярош сразу понял, что на табличках — музыка, тексты гимнов с пояснениями, как их нужно исполнять. Более того, на некоторых фрагментах сохранились имена авторов музыки, то есть древнейших известных нам композиторов. Таблички датируются 1400 годом до нашей эры. Лучше всего сохранилась табличка №6, на которой записан гимн Никкал, богине садоводства (правда, как раз тут имя композитора не указано). На табличке — текст гимна (песни) и инструкция для аккомпаниатора, который должен был играть на девятиструнном саммуме (разновидности лиры). А на другой табличке есть даже руководство по настройке саммума. Вот она, табличка №6.

фото: «Популярная механика»

Так или иначе, сегодня таблички хранятся в Национальном музее Дамаска.

Хит из прошлого

В отличие от расшифрованной и сыгранной эпитафии Сейкилоса, хурритские песни являются источником отчаянных споров археологов и музыкантов. Основный базой расшифровки служит, естественно, целиком сохранившийся гимн Никкал. Впрочем, все 36 гимнов, судя по фрагментам, записаны единым образом. Текст каждой песни идёт по длинной спирали, не бустрофедоном, а просто непривычно, и написан на хурритском языке. Под текстом записаны — уже на аккадском языке — инструкции по исполнению: названия интервалов и номера, обозначающие ноты. Именно эта запись влечёт за собой споры, поскольку нет точной интерпретации всех обозначений нот и интервалов. В самом низу таблички наличествует колофон с именем автора или как минимум писца. На табличке с гимном в колофоне написано: «Эта песня записана в музыкальном строе «ниткибли» писцом Аммураби». Аммураби — имя аккадское, так что, скорее всего он не сочинил музыку, а только записал её, плюс пояснения писал на родном, аккадском языке (хотя хурритский тоже, несомненно, знал). На фрагментарных табличках, содержащих остальные гимны, найдено четыре имени композиторов — и это хурритские имена. Что ж, вот они, древнейшие Чайковские и Моцарты: Тапсухини, Пухийяна, Урхийя (этот написал целых два гимна, 8-й и 12-й) и Аммийя.

Аккадская диатоническая система нам, в общем-то, известна. Существует целых три таблички из разных источников, где она описана вполне конкретно, и соотнести ее с современной не столь и трудно для знающих людей. Интервалов в этой системе было четыре — терция, кварта, квинта и секста, но проблема состоит в другом. Дело в том, что в каждом прикладном случае система базируется на конкретном инструменте. То есть запись музыки для семиструнного (принятого в Вавилоне) и девятиструнного (более редкого) гаджета выглядит по разному, и интервалы обозначаются различным образом. Кроме того, не всегда ясно, относится ли обозначение к целому септаккорду, или, например, к седьмой ноте.

фото: «Популярная механика»

Не будем вдаваться в подробности шумерско-аккадской струнно-нотной системы. Большая часть этой теории базируется на интервалах именно между семью струнами, и в результате получается не четыре интервала, а чуть ли не все двадцать четыре, да еще обремененные зависимостью от вида инструмента. В общем, если кто хочет, может разобраться самостоятельно. Вот так выглядят в расшифровке первые две строки гимна Никкал:

qáb-li-te 3 ir-bu-te 1 qáb-li-te 3 ša-aḫ-ri 1 i-šar-te 10 uš-ta-ma-a-ri ti-ti-mi-šar-te 2 zi-ir-te 1 ša-[a]ḫ-ri 2 ša-aš-ša-te 2 ir-bu-te 2

При расшифровке таблички возникла и еще одна проблема. Некоторые слова встречались и в хурритском, и в аккадском языках, и писались одинаково — только вот значение у них было разное.

Надо заметить, что с пониманием текста тоже есть проблемы. В частности, хурритский язык расшифрован не до конца, плюс тексты гимнов написаны на локальном угаритском диалекте, который отличается от более или менее расшифрованных диалектов других хурритских государств. Впрочем, так или иначе, в тексте о Никкал восхваляется она, богиня садов, жена бога Луны. Текст написан в четыре строки, причём, судя по всему, последние семь слогов каждой из первых трёх строк должны повторяться в начале последующее строки по два раза. Впрочем, это теория Ляроша, который схожую схему уже встречал в вавилонских текстах. Иные же археологи придерживаются других теорий относительно методики повторения рефрена.

Известную попытку переложить хурритские песни (точнее, гимн Никкал) в современную музыкальную форму, перевести слова целиком и всё это триумфально опубликовать, сделал немецкий ученый Ханс-Йохен Тиль в 1977 году. Вторую — Тео Криспийн спустя четверть века, в 2000 году. Всего существует шесть интерпретаций (Тиль и Криспийн — это две последние, просто они единственные решились опубликовать полную расшифрованную версию; первую интерпретацию, частичную, дал сам Лярош, затем ещё ряд ученых). А вот сыграть по нотам Хурритский гимн №6 попытался первым Дэвид Вальстен в 1971 году. Наиболее точной интерпретацией на сегодняшний день считается сыгранная в 1993 году версия Мартина Личфилда Уэста.

Реконструкция мелодии, сыгранная известным специалистом по античной музыке Майклом Леви. Здесь Леви играет ее именно для видеозаписи, она существует в студийном варианте на его диске Ancient Landscapes.