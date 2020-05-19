COVID-19: новые случаи заражения и смерти в Минской области 19.05.2020, 20:11

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Фото: Михаил Семенов / ТАСС

Вирус бушует в Стародорожском, Дзержинском, Крупском, Борисовском, Столбцовском районах.

Новые случаи Covid-19 в Минской области. Вспышки в Стародорожском, Дзержинском, Крупском, Борисовском, Столбцовском районах. Только за прошедшие сутки в Минской центральной районной больнице умерли трое человек с Covid-19, пишет телеграм-канал «Баста!».

«В выходные в агрогородок Путчино Дзержинского района хоронили жительницу в закрытом гробу. Два раза отправляли в Минск тесты, ответ ни на один из них не пришёл, не дождалась. Вскрытие показало наличие Сovid-19. Ее муж до сих пор в реанимации. Есть и другие люди с подозрением на вирус ждут результата», - пишет читатель.

«Из школы в Радошковичах забрали детей из 5 и 8 классов в больницу. Covid-19 подтвержден, но об этом все молчат.

Также забрали бывшего директора школы и её сына, охранника из «Виталюра» и женщину-пенсионерку из маленького магазинчика. Дезинфекция проходила только один раз в школе.

У жителя Радошковичей, который учится в Академии МВД подтвержден коронавирус. Два положительных теста, он сейчас на капельницах», - сообщает подписчик.

«В городе Старые Дороги есть заболевшие. Зараженные – в местном отделении «Беларусбанка», на швейной фабрике «Формель», в лесхозе, войсковой части.

Умер муж работницы дома-престорелых.

Есть зараженные в деревнях Дражно и Залужье», - пишет читатель.

«Умер муж моей знакомой, который работал в войсковой части в Старых Дорогах. Она сама сейчас в больнице лежит. Еще у семи человек подозрение на Covid-19», - сообщает житель Старых Дорог.

«У работника школы в поселке Нача Крупского района подтвердился коронавирус. Он обратился в поликлинику с температурой. Две недели лежал в больнице», - пишет читатель.

«Коронавирус в средней школе №3 в Столбцах, несколько сотрудников находятся на самоизоляции», - сообщает подписчик.

«В санаторий «Березина» Борисовского района по распоряжению чиновников насильно направляют пенсионеров, перенесших пневмонию связанную с Covid-19. Завтра там должны быть 60 человек, - пишет читатель.

«Официальная статистика занижена в разы. За прошедшие сутки только в Минской центральной районной больнице умерли трое человек с Covid-19», - сообщает подписчик.

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