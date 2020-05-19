Анджей Почобут: В Гродненском училище искусств вспышка COVID-19
- Анджей Почобут
- 19.05.2020, 20:44
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Болезнь «положила» часть руководства и добралась до учащихся.
Вспышка #Covid19 в Гродненском училище искусств. Болезнь «положила» часть руководства и добралась до учащихся. Тем временем официально по-прежнему все ОК. Вспышка в Гродненском аграрном университете. Это уже рядом с моим домом. Официально все ОК. А гродненские больницы быстро заполняются и сценарий с нехваткой мест уже не кажется сказкой, а приобретает вполне себе реальные контуры.
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Одна дама две недели назад: «Ой, все это ерунда ваш коронавирус. Ну вот у тебя из знакомых хоть кто-то заболел?».
Теперь ответ: «Да, это и ты».
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И да, переживать не стоит. Ведь официально все под контролем.
Анджей Почобут, Facebook