Илон Маск выполнил обещания, данные астрономам 3 19.05.2020, 21:11

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Илон Маск

Обещание касалось проекта Starlink.

SpaceX запустит очередную партию интернет-спутников в рамках проекта Starlink в этом месяце. Она будет отличаться от предыдущих наличием специального защитного экрана на каждом спутнике для снижения яркости, пишет «Вокруг Света».

Илон Маск уже давно пообещал подарить миру высокоскоростной интернет, доступ к которому можно будет получить из любой точки на Земле, — и очень скоро это может стать реальностью. И хотя Маск считает свой проект настоящим подарком, астрономы скорее сочтут его за проклятие.

Сотни спутников сети Starlink, которые запустила компания Маска, видны на ночном небе в любой момент в виде быстро движущихся ярких точек. Ни один из телескопов, собирающих данные о небесных телах, не сможет справиться с таким количеством ярких искусственных точек, пролетающих через его поле обзора. В конечном итоге Маск планирует запустить около 40 000 спутников. Разрешение пока что получено на 12 000.

В ответ на обвинения астрономов Маск заявил, что его компания работает над уменьшением яркости спутников Starlink. Директор SpaceX пообещал, что у следующей партии спутников будут солнцезащитные экраны и другой угол наклона солнечных панелей. И обещание выполнил.

Запуск 60 спутников был запланирован на 17 мая, однако его пришлось отложить до конца месяца — из-за тропического шторма Артур у юго-восточного побережья США.