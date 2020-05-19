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Фотофакт: «Скорые» приезжают к белорусам в Орше, Гомеле, Пинске, Радошковичах

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  • 19.05.2020, 21:22
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Фотофакт: «Скорые» приезжают к белорусам в Орше, Гомеле, Пинске, Радошковичах

Скорые помощи по всей стране ежедневно фотографируют белорусы.

Новые фото из регионов Беларуси. Проверка состояния пациентов, у которых подозревают заражение Covid-19, пишет телеграм-канал «Баста!».

Орша, проспект Текстильщиков, 27А, Гомель, улица Юбилейная, 4, Пинск, улица Первомайская, Радошковичи.

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