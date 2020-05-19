WSJ: Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, но только в сериале 5 19.05.2020, 21:28

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Владимир Зеленский

В реальной жизни бороться с коррупцией для президента Украины оказалось сложнее.

В реальной жизни бороться с коррупцией для президента Украины Владимира Зеленского оказалось сложнее, чем в сериале, пишет The Wall Street Journal (перевод - zn.ua), отмечая, что за год президентства актеру и юмористу, одним из главных обещаний которого была победа над коррупцией, удалось достичь определенных результатов, но они мизерны.

Среди них издание выделяет отмены депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам.

Однако в целом антикоррупционные инициативы затормозили, а увольнения генпрокурора Руслана Рябошапки и глав налоговой и таможни Сергея Верланов и Максима Нефедова вызвали критику со стороны европейских чиновников и активистов.

"Приход (Зеленского) к власти был многообещающим, но с тех пор импульс притормозил, мы даже наблюдаем некоторые шаги назад", - цитирует издание исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

При этом также скептически настроены относительно того, сдержит ли Зеленский свое обещание победить коррупцию в стране, и многие украинцы.

The Wall Street Journal цитирует опрос Киевского международного института социологии, который проводили в феврале. Согласно результатам, 83% опрошенных считают, что президент не поборол коррупцию в высших эшелонах власти. В ноябре этот показатель был на уровне 69%.

В свою очередь вице-президент комитета Европарламента по связям между ЕС и Украиной Виола фон Крамон-Таубадель в разговоре с европейскими чиновниками отметила, что "украинцы заслуживают более энергичную борьбу с коррупцией", добавляет издание.