Вынесен приговор бывшему главе Браславского района 3 19.05.2020, 21:41

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Владимир Драневский

Фото: vitvesti.by

Владимир Драневский и его жена были задержаны в июне 2018-го.

Владимир Драневский и его жена Елена задержаны в июне 2018-го. На тот момент первый значился председателем Браславского райисполкома, вторая — начальником отдела экономики. Позже выяснилось, что должностные лица задержаны по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, а также в получении взяток. Сегодня Витебский областной суд вынес решение, передает «Онлайнер».

Два года назад, после задержания, МВД информировало, что с апреля 2016-го по май 2018-го Драневский «систематически получал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию». По данным милиции, действовал при пособничестве жены. Общая сумма взяток, в получении которых подозревался глава райисполкома, — не менее 27,9 тыс. евро.

Драневского обвиняли в получении и даче взяток, превышении власти, мошенничестве, хищении с использованием служебных полномочий. Его жену — в соучастии, отмывании денег, хищениях.

Витебский областной суд сегодня вынес решение. Владимир Драневский приговорен к 10 годам колонии усиленного режима. Его жена — к 4 годам колонии. Оба на пять лет лишены права занимать руководящие должности.